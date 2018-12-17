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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 17 декабря. «Зенит» и «Краснодар в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы. В этот же день состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

32 команды в Лиге Европы при жеребьевке будут поделены на сеяных и несеяных.

  • В число первых вошли 12 победителей групп — «Зенит», «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Байер», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Динамо» (Киев, Украина), «Генк» (Бельгия), «Бетис», «Вильярреал», «Севилья» (все — Испания), «Зальцбург» (Австрия), а также четыре клуба, занявшие третьи места в своих группах в Лиге чемпионов — «Бенфика» (Португалия), «Интер», «Наполи» (оба — Италия) и «Валенсия» (Испания).
  • Несеяными командами стали занявшие вторые места в группах Лиги Европы — «Краснодар», БАТЭ (Белоруссия), «Селтик» (Шотландия), «Фенербахче» (Турция), «Лацио» (Италия), «Мальмё» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Славия» (Чехия), «Цюрих» (Швейцария). К ним добавились ставшие третьими в своих группах Лиги чемпионов «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина) и «Виктория» (Чехия).

Согласно регламенту, между собой не смогут сыграть клубы из одной группы, а также соперники из одной страны. Кроме того, будут разведены российские клубы и «Шахтер». Первые матчи пройдут на полях несеяных команд, УЕФА решил развести даты матчей с участием стамбульских «Фенербахче» и «Галатасарая». «Фенербахче» проведет свой матч 12 февраля, «Галатасарай», как и остальные команды, — 14 февраля. «Севилья» и «Арсенал» свои ответные матчи проведут 20 февраля, остальные команды — 21-го.

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Жеребьевка Лиги Европы начнется в 15:00 мск. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

При жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов 16 команд будут разделены на две корзины. Сеяными станут победители своих групп — «Барселона», действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» (оба — Испания), «Бавария», дортмундская «Боруссия» (оба — Германия), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия). Их соперниками станут занявшие вторые места в своих группах «Аякс» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Лион» (Франция), «Рома» (Италия), «Шальке» (Германия).

Как и в Лиге Европы, друг против друга не смогут сыграть клубы, выступавшие в одной группе, а также соперники из одной страны. Сеяные команды первые матчи проведут на выезде. Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 и 13 февраля, а также 19 и 20 февраля, ответные — 5 и 6 марта, а также 12 и 13 марта.

Жеребьевка 1/8 финала начнется в 14:00 мск. Финал турнира пройдет 1 июня на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

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