«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Согласно регламенту, между собой не смогут сыграть клубы из одной группы, а также соперники из одной страны. Кроме того, будут разведены российские клубы и «Шахтер». Первые матчи пройдут на полях несеяных команд, УЕФА решил развести даты матчей с участием стамбульских «Фенербахче» и «Галатасарая». «Фенербахче» проведет свой матч 12 февраля, «Галатасарай», как и остальные команды, — 14 февраля. «Севилья» и «Арсенал» свои ответные матчи проведут 20 февраля, остальные команды — 21-го.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

При жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов 16 команд будут разделены на две корзины. Сеяными станут победители своих групп — «Барселона», действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» (оба — Испания), «Бавария», дортмундская «Боруссия» (оба — Германия), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия). Их соперниками станут занявшие вторые места в своих группах «Аякс» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Лион» (Франция), «Рома» (Италия), «Шальке» (Германия).