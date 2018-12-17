Два мегапротивостояния и халява для «Манчестер Сити». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» — с «Атлетико».
«Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» — с «Атлетико».
Третий сезон подряд жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов проходит без российских клубов. Последний раз в
Несмотря на две победы ЦСКА над мадридским «Реалом», по результату нынешний групповой этап Лиги чемпионов стал для России одним из самых неудачных — и армейцы и «Локомотив» завершили его на последнем месте в своих группах, а суммарно российские клубы одержали всего три победы в 12 матчах.
В прошлом году оба российских представителя в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Спартак» — сумели пробиться в Лигу Европы по итогам выступлений на групповом этапе.
Во второй раз за три сезона в
Жеребьевку Лиги чемпионов часто сопровождают разнообразные слухи и теории заговора. Определенная часть болельщиков убеждена, что пары составляются не случайным образом, а в интересах тех или иных клубов или же ради маркетинговых интересов УЕФА.
Жеребьевка действительно не является «слепой».
Например, занявший второе место в группе «Атлетико» не мог встретиться сразу с тремя командами — «Реалом» и «Барселоной», поскольку они тоже представляют Испанию, а также с дортмундской «Боруссией»
Для «Манчестер Сити» исключена была половина соперников, так как сразу три английских команды — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — заняли вторые места в своих группах. Соответственно, с вероятностью почти в 30% «Сити» должен был достаться «Атлетико». По аналогичной модели высчитывались и другие наиболее и наименее вероятные пары соперников.
«Атлетико» сумел избежать матчей с «Манчестер Сити», но вряд ли
Обе команды обладают репутацией предельно прагматичных команд — в прежние годы они далеко проходили в
Также из разряда тяжелой артиллерии пара «Бавария» — «Ливерпуль». Мюнхенцы заочно каждый сезон причисляются к фаворитам турнира, хотя в нынешнем сезоне у команды много проблем, и если и попадать
«Манчестер Сити» получил, пожалуй, самого простого из всех возможных соперников. «Шальке» ничем особенным не запомнился по матчам группового этапа и опередил в борьбе за
Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» доказал, что еще умеет придумывать оправдания поражениям. Этот навык поможет ему в феврале (если португалец сохранит работу до этого времени), поскольку в нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед» вряд ли может многое противопоставить «ПСЖ».
Немцы первую половину группового этапа провели с результатом в три победы и разницей мячей 8:0. Команда Маурисио Почеттино забивала в каждом матче, но и сохранить ворота в неприкосновенности сумела лишь однажды.
«Барселоне» на бумаге достался не самый сложный соперник, однако «Лион» очень убедительно смотрелся в играх против «Манчестер Сити» (победа в Манчестере 2:1 и домашняя ничья 2:2). У каталонцев
«Порту» был самым желанным соперником из первой корзины, поскольку не обладает столь грозным именем, как другие победители групп. Счастливый жребий вытянула «Рома», и кажется, это единственная пара, в которой фаворитом, пусть и с небольшим отрывом, выглядит команда, играющая первый матч дома.
Обозначенный интерес «Барселоны» к юным гениям из «Аякса» Маттейсу де Лигту и Френки де Йонгу получит дополнительное освещение, так как голландцы пройдут своеобразные смотрины в играх против мадридского «Реала». Для «Реала», так и не выбравшегося из зоны турбулентности после отставки Лопетеги, такой соперник на данном этапе очень желанен. И если Роналду во время карьеры в Мадриде взял привычку приезжать только на те церемонии, на которых он побеждает, странно, что на жеребьевке Лиги чемпионов не было президента «Реала» Флорентино Переса. Он явно ее выиграл.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12−13 и
Станислав Рынкевич