Два мегапротивостояния и халява для «Манчестер Сити». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

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Вновь без нас

Третий сезон подряд жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов проходит без российских клубов. Последний раз в плей-офф самого престижного европейского турнира в сезоне-2015/16 выходил санкт-петербургский «Зенит», уступивший в первом раунде «Бенфике» с общим счетом 1:3.

Несмотря на две победы ЦСКА над мадридским «Реалом», по результату нынешний групповой этап Лиги чемпионов стал для России одним из самых неудачных — и армейцы и «Локомотив» завершили его на последнем месте в своих группах, а суммарно российские клубы одержали всего три победы в 12 матчах.

В прошлом году оба российских представителя в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Спартак» — сумели пробиться в Лигу Европы по итогам выступлений на групповом этапе.

Во второй раз за три сезона в плей-офф Лиги чемпионов не сыграет ни одна команда с постсоветского пространства. Донецкий «Шахтер» выиграл лишь один матч из шести и продолжит играть в Лиге Европы.

Чистая математика

Жеребьевку Лиги чемпионов часто сопровождают разнообразные слухи и теории заговора. Определенная часть болельщиков убеждена, что пары составляются не случайным образом, а в интересах тех или иных клубов или же ради маркетинговых интересов УЕФА.

Жеребьевка действительно не является «слепой». Из-за того, что в первом раунде плей-офф не могут встретиться между собой команды, представляющие одну страну, для разных клубов вероятность получить того или иного соперника варьируется.

Например, занявший второе место в группе «Атлетико» не мог встретиться сразу с тремя командами — «Реалом» и «Барселоной», поскольку они тоже представляют Испанию, а также с дортмундской «Боруссией» из-за их участия в одной группе.

Для «Манчестер Сити» исключена была половина соперников, так как сразу три английских команды — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — заняли вторые места в своих группах. Соответственно, с вероятностью почти в 30% «Сити» должен был достаться «Атлетико». По аналогичной модели высчитывались и другие наиболее и наименее вероятные пары соперников.

Два суперпротивостояния

«Атлетико» сумел избежать матчей с «Манчестер Сити», но вряд ли кто-то в штабе испанского клуба рад — «Ювентус» выглядит ничуть не менее грозным соперником. Наконец-то в испанскую столицу вернется Криштиану Роналду, ранее отказавшийся посещать финал Кубка Либертадорес на «Сантьяго Бернабеу» из-за того, что «не зажили раны после ухода», как сообщали близкие к футболисту источники.

Обе команды обладают репутацией предельно прагматичных команд — в прежние годы они далеко проходили в плей-офф Лиги чемпионов благодаря убедительным, но не слишком результативным победам. Нынешний «Атлетико», как и постоянно развивающийся «Ювентус», могут заставить болельщиков забыть об устаревших ярлыках и подарить настоящее шоу. Итальянцы считаются фаворитами противостояния не только потому, что ответный матч сыграют дома, но и потому, что они создали себе хороший задел во внутреннем чемпионате и могут на него не отвлекаться.

Также из разряда тяжелой артиллерии пара «Бавария» — «Ливерпуль». Мюнхенцы заочно каждый сезон причисляются к фаворитам турнира, хотя в нынешнем сезоне у команды много проблем, и если и попадать когда-либо на «Баварию», то лучше сейчас. «Ливерпуль» — действующий вице-чемпион прошлого сезона, высокие амбиции команды ограничены только необходимостью держать темп, который задает «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге. Юргену Клоппу предстоит вспомнить дортмундские рецепты побед над хорошо знакомым соперником.

Легкая прогулка для «Сити», смотрины для молодежи «Аякса»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rQZUHVa8HMg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» получил, пожалуй, самого простого из всех возможных соперников. «Шальке» ничем особенным не запомнился по матчам группового этапа и опередил в борьбе за плей-офф «Галатасарай» и московский «Локомотив».

Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» доказал, что еще умеет придумывать оправдания поражениям. Этот навык поможет ему в феврале (если португалец сохранит работу до этого времени), поскольку в нынешнем состоянии «Манчестер Юнайтед» вряд ли может многое противопоставить «ПСЖ».

Матчи дортмундской «Боруссии» и «Тоттенхэма» могут стать вашим выбором, если вы любите футбольные перестрелки.

Немцы первую половину группового этапа провели с результатом в три победы и разницей мячей 8:0. Команда Маурисио Почеттино забивала в каждом матче, но и сохранить ворота в неприкосновенности сумела лишь однажды.

«Барселоне» на бумаге достался не самый сложный соперник, однако «Лион» очень убедительно смотрелся в играх против «Манчестер Сити» (победа в Манчестере 2:1 и домашняя ничья 2:2). У каталонцев по-прежнему не решены проблемы с обороной, и «Лион» может этим воспользоваться. Кстати, самый надежный защитник «Барсы» Самуэль Умтити должен как раз восстановиться, чтобы сыграть против бывшей команды.

«Порту» был самым желанным соперником из первой корзины, поскольку не обладает столь грозным именем, как другие победители групп. Счастливый жребий вытянула «Рома», и кажется, это единственная пара, в которой фаворитом, пусть и с небольшим отрывом, выглядит команда, играющая первый матч дома.

Обозначенный интерес «Барселоны» к юным гениям из «Аякса» Маттейсу де Лигту и Френки де Йонгу получит дополнительное освещение, так как голландцы пройдут своеобразные смотрины в играх против мадридского «Реала». Для «Реала», так и не выбравшегося из зоны турбулентности после отставки Лопетеги, такой соперник на данном этапе очень желанен. И если Роналду во время карьеры в Мадриде взял привычку приезжать только на те церемонии, на которых он побеждает, странно, что на жеребьевке Лиги чемпионов не было президента «Реала» Флорентино Переса. Он явно ее выиграл.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12−13 и 19—20 февраля . Ответные — 5−6 и 12—13 марта .