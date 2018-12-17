«Байер» пошутил на тему предстоящих матчей с «Краснодаром» в Лиге Европы

Источник: AP 2018

В своем аккаунте в Twitter немецкий клуб разместил фотографию главного героя из сериала «Игра престолов» Джона Сноу, который стоит на морозе во время вьюги. Свой твит «Байер» сопроводил словами: «Когда понимаешь, что предстоит сыграть в России в феврале».

Позже представители «Байера, вероятно посмотрев карту России, добавили еще одно сообщение: «На самом деле они находятся южнее, чем мы в Леверкузене. Возможно, все будет не так уж и плохо».

Пресс-служба «Енисея» не осталась в стороне, прокомментировав пост леверкузенского клуба в Twitter: «Ребята, Краснодар и Красноярск — два разных города».

«Байер» стал соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.