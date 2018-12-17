Представление «Фенербахче» — соперника «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы

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«Фенербахче» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Турции и в текущем сезоне в двухматчевом противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов уступил португальской «Бенфике» (0:1, 1:1). В Лиге Европы турецкая команда заняла второе место в группе с хорватским «Динамо» (Загреб), бельгийским «Андерлехтом» и словацким «Спартаком». В чемпионате Турции «Фенербахче» пока занимает предпоследнее, 17-е место после 15 встреч.

Главным тренером команды является 57-летний специалист Эрсун Янал, который был назначен 14 декабря. Он сменил брата главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана, Эрвина Кумана. Команда проводит свои домашние матчи в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», вмещающем чуть более 50 тысяч зрителей. На данный момент команда занимает 47-е место в рейтинге клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Фенербахче» был основан в 1907 году. 19 раз клуб становился чемпионом Турции (в последний раз в 2014 году) и 6 раз — обладателем Кубка страны. На международной арене лучшим результатом команды является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 2008 года. В Лиге Европы наибольшего успеха стамбульцы добились в 2013 году, когда вышли в полуфинал турнира. Тогда турецкая команда уступила «Бенфике» (1:0, 1:3).

Нойштедтер сыграет в России

Ранее «Фенербахче» четыре раза встречался с российскими клубами в еврокубках. На групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2007/08 турецкая команда играла с московским ЦСКА. Первый матч в Москве завершился со счетом 2:2, а в матче второго круга армейцы уступили (1:3). В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2012/13 «Фенербахче» по сумме двух встреч уступил московскому «Спартаку» (1:2, 1:1).

В сезоне-2015/16 «Фенербахче» также на стадии 1/16 финала переиграл московский «Локомотив» (2:0, 1:1). В сезоне-2016/17 турецкая команда встречалась в 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» и по сумме двух матчей проиграла (0:1, 1:1).

За «Фенербахче» выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, а также бывший игрок обороны «Зенита» и английского «Ливерпуля» Мартин Шкртел. Словацкий футболист играл за команду из Санкт-Петербурга с 2004 по 2007 год и провел 73 матча, в которых забил 3 мяча. В составе турецкой команды выступает и француз Матьё Вальбуэна, игравший ранее за московское «Динамо» и забивший мяч дальним ударом в ворота вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в одном из матчей чемпионата России.