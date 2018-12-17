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18:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрген Клопп: С нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет с «Баварией».

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Источник: Reuters

— Все понимают, что атмосфера будет великолепной. Это будет прекрасный выезд для наших болельщиков, замечательный город, так что все отлично. Перелет не самый дальний, к тому же о Германии мы определенно знаем больше, чем о других чемпионатах, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. —  Это правда, но большого значения не имеет. В итоге все решать парням непосредственно на поле. Попробуем. С последней моей игры против «Баварии» прошло долгое время. Конечно, я с нетерпением жду новой встречи.

Первый матч состоится в Англии 19 февраля, ответный — 13 марта в Германии.

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