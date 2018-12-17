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19:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Иногда общаемся с Дзюбой. Я люблю его

Главный тренер сборной Турции специально для «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей бывшей команды и оценил работу Сергея Семака в «Зените».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» проведет первый матч против «Фенербахче» 12 февраля в Стамбуле. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля.

— Сейчас «Фенербахче» не в лучшем состоянии, — начал экс-тренер «Зенита». — Летом в клубе сменился президент, на пост пришел Али Коч, который сразу же решил провести перестановки в команде. Назначили нового тренера — Филлипа Коку. Продали в Саудовскую Аравию трех самых важных игроков — Жулиану, Фернандау и Соузу. Заработали на этом 25 миллионов евро, но не могли потратить деньги в полном объеме из-за проблем с финансовым fair play.

«Фенербахче» плохо стартовал, осенью сменили Коку на Эрвина Кумана, причем штаб остался тем же, голландским. Сейчас команда на 17 месте, и так плохо «Фенербахче» никогда не играл. Давление болельщиков велико, игрокам очень тяжело. И очень хорошо для команды, что сейчас будет перерыв.

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На прошлой неделе опять назначили нового тренера, Эрсуна Янала. Но ему нужны трансферы. У «Фенербахче» в последних матчах хорошо играет Вальбуэна, но этого мало. Я уверен, что зимой «Фенербахче» приобретет не одного нового футболиста — с нынешним составом чего-то добиться в Европе невозможно.

— Выходит, у «Зенита» — большое преимущество?

— На мой взгляд, «Зенит» — явный фаворит пары. У него намного больше игроков с богатым международным опытом. В турецком чемпионате перерыв заканчивается в 20-х числах января, так что до встречи с «Зенитом» «Фенербахче» проведет четыре или пять матчей, это может быть преимуществом. Но «Зенит» лучше.

— Много игр бывшей команды смотрели в этом сезоне?

— В начале чемпионата много матчей посмотрел, мне нравилось, как играл в них «Зенит». Но в последних матчах даже не знаю, что произошло. Слышал, что «Зенит» потерял нескольких игроков из-за травм. Думаю, в этом причина спада в конце года.

— Сергей Семак ассистировал вам в «Зените», теперь трудится с командой самостоятельно. Как вам его работа?

— «Зенит» важен для него, а «Зениту» важен он. Результаты неплохие, но могли быть и лучше. Хорошо, что Семак смог обеспечить команде первое место к зимней паузе.

Думаю, «Зенит» заслуживает золото. «Спартак» сейчас не на том уровне, что два года назад. «Локомотив» выступает хуже, чем в прошлом сезоне. Но ЦСКА становится все сильнее, о чем говорит крупная победа над «Реалом». Молодая команда, крепкая, физически хорошая.

— А «Зенит»?

— «Зениту» нужны новые футболисты. Тяжело играть через два дня на третий, когда в основе все время выходят 34-летний и 36-летний футболисты, как Иванович и Анюков. У них большой опыт, бесценный. Но российский чемпионат — трудный. На одном только опыте там нельзя чего-то добиться, нужна хорошая физическая подготовка. В отдельных играх помощь возрастных футболистов необходима, но нельзя их выпускать все время. Но Семак вынужден это делать, и ему вдвойне тяжело, потому что он весь сезон работает с футболистами, которых привел Роберто Манчини. Клуб должен предоставить тренеру возможность освежить состав.

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— Вы с Семаком поддерживаете связь? Он хочет с вами побеседовать на тему «Фенербахче».

— Я связывался с ним летом и, думаю, мы обязательно увидимся с Семаком в Стамбуле, когда туда прилетит «Зенит». Вообще у меня сохранились хорошие отношения со многими игроками, особенно русскими. Мы иногда общаемся с Дзюбой. Я люблю его! Хороший игрок, хороший человек, большой профессионал! Общаемся и с Луневым. Обо всех хорошие воспоминания — о Кокорине, о Смольникове. Даже о Шатове. Он все еще травмирован?

— Нет, играл в последних матчах.

— Хорошо. Талантливый игрок.

— Кокорину придется сидеть в СИЗО еще два месяца. Не думаете, что жестко?

— Для «Зенита» это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым «Зенит» сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго.

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