Представление «Байера» — соперника «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы

Источник: AP 2018

В предыдущем сезоне леверкузенцы заняли пятое место в чемпионате Германии, что позволило им напрямую выйти в групповой этап Лиги Европы. В группе А немецкая команда финишировала первой, одержав в шести матчах четыре победы. Единственное поражение «Байер» потерпел на выезде от швейцарского «Цюриха» (2:3), но обыграл затем дома (1:0). Первую строчку «Байер» заработал благодаря разгрому на выезде кипрского АЕКа и потере очков «Цюрихом» в игре с болгарским «Лудогорцем».

В нынешнем сезоне «Байер» идет на 11-м месте в чемпионате Германии, набрав 18 очков в 15 матчах. Главным тренером команды является выступавший за клуб в качестве игрока в конце 80-х Хайко Херрлих, который в составе «Байера» становился обладателем Кубка Германии, а играя за дортмундскую «Боруссию» — победителем Лиги чемпионов. «Байер» он возглавил в июле прошлого года.

«Байер» был основан в 1904 году работниками одноименной фармацевтической компании, благодаря чему и получил свое название. Долгое время футбольный департамент был частью спортивного клуба «Байер», пока в 1999 году не отделился от него. «Байер» никогда не выигрывал чемпионат Германии, хотя пять раз становился вице-чемпионом страны (1997, 1999, 2000, 2002, 2011). Клуб также является обладателем Кубка Германии (1993), в Европе «Байер» выходил в финал Лиги чемпионов (2002), а также побеждал в Кубке УЕФА (1988).

Братья Бендеры воссоединились в Леверкузене

«Байер» не раз выступал против российских клубов в еврокубках за последние 10 лет. Последними были встречи с ЦСКА двухлетней давности, которые закончились ничьими в Леверкузене и Москве (2:2, 1:1), причем в Германии армейцы сумели отыграться при счете 0:2 еще в первом тайме. Четыре года назад леверкузенский клуб играл против «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов и победил соперника в обоих матчах (2:0, 2:1).

Более памятными были игры этих же соперников 10 лет назад — «Зенит» тогда выиграл Кубок УЕФА и в четвертьфинале победил «Байер» на выезде со счетом 4:1. В Санкт-Петербурге немецкий клуб выиграл, и единственный гол забил выступавший за леверкузенцев Дмитрий Булыкин.

Встречался «Байер» и со «Спартаком» — осенью 2000 года команды обменялись победами в Лиге чемпионов, красно-белые вышли тогда во второй групповой этап.