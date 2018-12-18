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18:26 (мск), источник: Sport24

«Челси» может сыграть матч Лиги Европы без зрителей. Виноват расизм — и немножко «Тоттенхэм»

УЕФА не оценил фанатское творчество.

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Что случилось?

УЕФА начал расследование расистского поведения фанатов «Челси» на матче шестого тура Лиги Европы против венгерского «Види МОЛ» (2:2). Руководство европейского футбола таким образом отреагировало на одну из песен поклонников «Челси», которая была посвящена болельщикам «Тоттенхэма».

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Ожидается, что результаты расследования обнародуют в середине января.

Каким будет наказание?

Болельщиков на трибунах УЕФА наказать не может — пострадает клуб. В лучшем случае «синие» отделаются штрафом. В случае самого сурового наказания «Челси» будет вынужден провести ближайший домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против шведского «Мальме» либо совсем без зрителей, либо с несколькими закрытыми секторами. Встреча в Лондоне запланирована на 21 февраля.

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Российские клубы, постоянно выступающие в еврокубках, понимают, о чем идет речь.

Что говорят в «Челси»?

Лондонцы сразу же осудили болельщиков. «Наш клуб не приемлет антисемитизм и любое другое проявление ненависти на расовой или религиозной почвах. Такой же позиции придерживается и большинство наших болельщиков. Все те, кому не хватило мозгов это понять, опозорили нас. Их ждут ответные действия со стороны клуба», — сказал представитель «Челси».

Ответные действия — это пожизненный запрет на посещение домашних матчей «синих». Владелец клуба Роман Абрамович уже инициировал собственное расследование, чтобы выявить виновных.

Это первое подобное прегрешение болельщиков «Челси»?

Не первое в истории. И даже не первое в этом месяце. Неделю назад руководству «Челси» уже приходилось приносить извинения за проявления расизма фанатами клуба. Случилось это после матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

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Тогда расистские кричалки болельщиков «синих» были адресованы нападающему «Сити» Рахиму Стерлигу. По этому делу выявлены четверо подозреваемых. Всем им уже запрещен проход на «Стэмфорд Бридж».

При чем тут вообще «Тоттенхэм»?

А здесь начинается самое смешное. Если в ненависть к Стерлингу со стороны фанатов «Челси» еще можно поверить, то к евреям у них, скорее всего, никакого негатива нет. Просто болельщики решили исполнить оскорбительную для «Тоттенхэма» кричалку, употребив прозвище клуба с севера Лондона — жиды.

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Причем сами фанаты «Тоттенхэма» называют себя жидами. А одна из фанатских группировок клуба носит название Yids Army (армия жидов). Из-за этого, кстати, у «шпор» случались проблемы с законом. Пять лет назад перед игрой против «Вест Хэма» Скотланд-ярд запретил болельщикам употреблять слово «жид» на трибунах, угрожая арестом.

Види 2:2
Первый тайм: 1:1
Челси
13.12.2018, 20:55 Зрители: 19242 Групповой турнир: Группа L Groupama Arena
Главные тренеры
Марко Николич Маурицио Сарри
Голы
32′ Итен Ампаду 44
56′ Лоик Него (Г. Миланов) 11
22 Виллиан 30′
18 Оливье Жиру 75′
Составы
Адам Ковачик 74
74′ Паулу Винисиус 3
Аттила Фиола 5
76′ Лоик Него 11
Яник Тавареш Стопира 22
66′ Роланд Юхас (к) 23
Бобан Николов 19
Марко Шчепович 44
85′ Анел Хаджич 8
Мате Паткаи 17
69′ 81′ Саболч Хусти 9
Иштван Ковач 10
81′ Георгий Миланов 77
Армин Ходжич 15
13 Вилли Кабальеро
21 Давиде Дзаппакоста
27 Андреас Кристенсен
33 Эмерсон
44 Итен Ампаду
4 Сеск Фабрегас (к)
8 Росс Баркли
12 Рубен Лофтус-Чик 79′
70 Каллум Хадсон-Одои
22 Виллиан 56′
11 Родригес Педро
29 Альваро Мората 45′
18 Оливье Жиру
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 4
3 Угловые 11
15 Фолы 14
2 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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