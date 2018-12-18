«Челси» может сыграть матч Лиги Европы без зрителей. Виноват расизм — и немножко «Тоттенхэм»
УЕФА не оценил фанатское творчество.
УЕФА не оценил фанатское творчество.
УЕФА начал расследование расистского поведения фанатов «Челси» на матче шестого тура Лиги Европы против венгерского «Види МОЛ» (2:2). Руководство европейского футбола таким образом отреагировало на одну из песен поклонников «Челси», которая была посвящена болельщикам «Тоттенхэма».
Ожидается, что результаты расследования обнародуют в середине января.
Болельщиков на трибунах УЕФА наказать не может — пострадает клуб. В лучшем случае «синие» отделаются штрафом. В случае самого сурового наказания «Челси» будет вынужден провести ближайший домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против шведского «Мальме» либо совсем без зрителей, либо с несколькими закрытыми секторами. Встреча в Лондоне запланирована на 21 февраля.
Российские клубы, постоянно выступающие в еврокубках, понимают, о чем идет речь.
Лондонцы сразу же осудили болельщиков. «Наш клуб не приемлет антисемитизм и любое другое проявление ненависти на расовой или религиозной почвах. Такой же позиции придерживается и большинство наших болельщиков. Все те, кому не хватило мозгов это понять, опозорили нас. Их ждут ответные действия со стороны клуба», — сказал представитель «Челси».
Ответные действия — это пожизненный запрет на посещение домашних матчей «синих». Владелец клуба Роман Абрамович уже инициировал собственное расследование, чтобы выявить виновных.
Не первое в истории. И даже не первое в этом месяце. Неделю назад руководству «Челси» уже приходилось приносить извинения за проявления расизма фанатами клуба. Случилось это после матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Тогда расистские кричалки болельщиков «синих» были адресованы нападающему «Сити» Рахиму Стерлигу. По этому делу выявлены четверо подозреваемых. Всем им уже запрещен проход на «Стэмфорд Бридж».
А здесь начинается самое смешное. Если в ненависть к Стерлингу со стороны фанатов «Челси» еще можно поверить, то к евреям у них, скорее всего, никакого негатива нет. Просто болельщики решили исполнить оскорбительную для «Тоттенхэма» кричалку, употребив прозвище клуба с севера Лондона — жиды.
Причем сами фанаты «Тоттенхэма» называют себя жидами. А одна из фанатских группировок клуба носит название Yids Army (армия жидов).
|Марко Николич
|Маурицио Сарри
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|11
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Александр Ставрев (Македония)