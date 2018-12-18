Месси: Матчи с «Лионом» будут тяжёлыми
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде достался «Лион».
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде достался «Лион».
«Это сложный жребий. Возможно, по составу «Лион» не отнесёшь к сильнейшим клубам Европы, но мы, посмотрев их игры, понимаем, что будет непросто.
«Лион» долгое время вёл борьбу с «Манчестер Сити» в группе, а это одна из лучших команд мира. До февраля ещё немало времени, многое может произойти. Но мы знаем, что это будут тяжёлые матчи, — приводит слова Месси Sport.es.
Первый матч состоится в Лионе 19 февраля, ответный — в Барселоне 13 марта. Ранее «Лион» и «Барселона» уже встречались в еврокубках. Команды провели между собой шесть матчей. В них «Барселона» одержала четыре победы при двух ничьих.