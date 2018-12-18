Месси: Матчи с «Лионом» будут тяжёлыми

Источник: AP 2018

«Это сложный жребий. Возможно, по составу «Лион» не отнесёшь к сильнейшим клубам Европы, но мы, посмотрев их игры, понимаем, что будет непросто.

«Лион» долгое время вёл борьбу с «Манчестер Сити» в группе, а это одна из лучших команд мира. До февраля ещё немало времени, многое может произойти. Но мы знаем, что это будут тяжёлые матчи, — приводит слова Месси Sport.es.