Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Герта2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург2
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
18.12
Фортуна Д2
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
18.12
Болонья0
Милан0
Футбол. Зарубежный
18.12
Кан2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М2
Нюрнберг0
Все события
Фоторепортажи
830. Алексей Швед
11Туринское дерби, отскок «Реала» и другие события выходных
18 декабря, источник: Чемпионат.com

Месси: Матчи с «Лионом» будут тяжёлыми

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде достался «Лион».

Наверх
Источник: AP 2018

«Это сложный жребий. Возможно, по составу «Лион» не отнесёшь к сильнейшим клубам Европы, но мы, посмотрев их игры, понимаем, что будет непросто.

«Лион» долгое время вёл борьбу с «Манчестер Сити» в группе, а это одна из лучших команд мира. До февраля ещё немало времени, многое может произойти. Но мы знаем, что это будут тяжёлые матчи, — приводит слова Месси Sport.es.

Первый матч состоится в Лионе 19 февраля, ответный — в Барселоне 13 марта. Ранее «Лион» и «Барселона» уже встречались в еврокубках. Команды провели между собой шесть матчей. В них «Барселона» одержала четыре победы при двух ничьих.

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За что Головина выгнали с поля в матче за Монако?
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
Слуцкий: Разумный человек не может оправдать Кокорина и Мамаева
Зидан не хочет в ближайшее время возглавлять «Манчестер Юнайтед»
Тренер «Реала» прокомментировал слухи о возвращении Моуринью
Прервалась 18-матчевая победная серия ЦСКА в КХЛ
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в выездном матче Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь