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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:02 (мск), источник: ТАСС

РФС выдвинет кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года

ТАСС, 19 декабря. Российский футбольный союз (РФС) подаст заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в Twitter сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание исполкома РФС проходит в среду в Москве в Доме футбола.

«Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион “Газпром-Арена” в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге. Основной конкурент — Мюнхен», — написал Лебедев.

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Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Заявки на проведение финалов турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Стадионы будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года. Единственный раз Россия принимала финал Лиги чемпионов в мае 2008 года — тогда решающий матч проходил на столичном стадионе «Лужники».

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