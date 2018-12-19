РФС выдвинет кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Заявки на проведение финалов турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Стадионы будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года. Единственный раз Россия принимала финал Лиги чемпионов в мае 2008 года — тогда решающий матч проходил на столичном стадионе «Лужники».