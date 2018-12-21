— Выступление на международной арене — еще не катастрофа, потому что ситуацию спас выход «Зенита» и «Краснодара» в весеннюю часть. Но общая оценка — «неудовлетворительно», — сказал Газзаев. — Столь провального евросезона даже не припомню за последние годы — такими темпами нас могут обогнать португальцы, и мы лишимся третьего места в Лиге чемпионов. Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы (когда такое было, чтобы так плохо выступали даже в Лиге Европы?!), за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА.