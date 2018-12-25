Футбольный клуб «Милан» обжалует наказание в CAS за нарушение фейр-плей

Источник: Reuters

В середине декабря арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) постановила, что если клуб не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то «Милан» будет исключен из турниров под эгидой УЕФА на два сезона.

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Кроме того, УЕФА удержал €12 млн призовых, которые полагались итальянскому клубу за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19. Также «Милану» сократили количество игроков, которые могут быть заявлены на еврокубки сезонов-2019/20 и 2020/21 до 21 человека.

«Милан» выражает разочарование решением УЕФА и объявляет, что обжалует его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, — говорится в заявлении.