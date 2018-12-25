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12:03 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Милан» обжалует наказание в CAS за нарушение фейр-плей

ТАСС, 25 декабря. Итальянский клуб «Милан» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о наказании клуба за нарушение правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

В середине декабря арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) постановила, что если клуб не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то «Милан» будет исключен из турниров под эгидой УЕФА на два сезона.

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Кроме того, УЕФА удержал €12 млн призовых, которые полагались итальянскому клубу за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19. Также «Милану» сократили количество игроков, которые могут быть заявлены на еврокубки сезонов-2019/20 и 2020/21 до 21 человека.

«Милан» выражает разочарование решением УЕФА и объявляет, что обжалует его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, — говорится в заявлении.

Команда в нынешнем сезоне чемпионата Италии занимает пятую строчку (27 очков в 17 матчах), находясь в зоне Лиги Европы.

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