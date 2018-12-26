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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала лучшего игрока сезона в еврокубках

Футбольный клуб «Астана» назвал лучшего игрока команды сезона в еврокубках, сообщает пресс-служба команды.

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В сезоне-2018 «Астана» стартовала в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и сумела в третий раз подряд пробиться в групповой этап Лиги Европы, попутно установив еще один рекорд Казахстана, войдя в ТОП-50 лучших клубов Европы.

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За этот сезон астанчане провели 14 матчей в турнирах под эгидой УЕФА — шесть в квалификации Лиги чемпионов, два — в раунде плей-офф Лиги Европы и шесть на групповой стадии турнира. В этих матчах были одержаны шесть побед, три матча завершились вничью при пяти поражениях.

После каждого матча аналитическая компания Instat публикует отчеты, выводя Index, в который входят все статистические данные футболистов за игру.

Исходя из среднего показателя, заработанного на протяжении всей дистанции, лучшим игроком евросезона «Астаны» стал защитник Марин Аничич. Босниец провел 12 из 14 игр, две пропустив из-за травмы, полученной в противостоянии с загребским «Динамо». В этих матчах Аничич отличился одним забитым голом в ворота «Динамо» (Киев). Лучшим же для защитника «Астаны» стал домашний матч с французским «Ренном». Команда одержала победу со счетом 2:0, а Марин в этом матче показал 100-процентный показатель выигранных верховых единоборств, при этом отдав 87 процента точных передач.

На втором месте по показателям Instat Index Бактиер Зайнутдинов. 20-летний футболист начал постоянно играть в еврокубках, начиная с групповой стадии, за исключением двух выходов на замену в квалификации. Всего на счету Зайнутдинова восемь игр, в которых он отличился голом и голевой передачей. Лучший свой матч по показателю Instat Бактиер провел против «Ренна» на «Астана Арене», когда сумел отличиться забитым голом и в принципе уверенно сыграть в центре поля.

Тройку лучших замкнул полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Венгр принял участие во всех матчах еврокубков, за исключением уже упомянутой игры с «Ренном», когда ему помешала сыграть травма. В 13 матчах на счету Кляйнхайслера два гола, оба были забиты в ворота чемпиона Дании «Мидтьюлланда». И естественно, именно этот матч для полузащитника стал лучшим по показателю Instat Index.

ТОП-5 лучших игроков «Астаны» в евросезоне:
1. Марин Аничич — 254;
2. Бактиер Зайнутдинов — 250;
3. Ласло Кляйнхайслер — 245;
4. Евгений Постников — 240;
5−6. Марин Томасов и Ненад Эрич — 237.

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