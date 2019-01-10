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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сэйвы Лунева и Васютина вошли в десятку лучших на групповом турнире Лиги Европы

Официальный Твиттер Лиги Европы опубликовал видео десятки лучших сэйвов группового этапа.

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Источник: РИА "Новости"

В нее вошли сэйв вратаря «Зенита» Андрея Лунева в матче со «Славией» (1:0) и голкипера «Сарпсборга» Александра Васютина в игре с «Генком» (0:4).

Также в десятку лучших попали такие вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Тома Дидийон («Андерлехт»), Денис Бойко («Динамо» (Киев)), Гильермо Очоа («Стандард»), Богдан Шуст («Ворскла»), Александр Вальке («Зальцбург»), Хосе Са («Олимпиакос»), Андре Хансен («Русенборг»).

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