Лигу чемпионов могут перенести на выходные. Это ответ УЕФА на создание Суперлиги

Глава Dugout Эллиот Ричардсон поделился инсайдом о глобальных изменениях в европейском футболе.

— От надежных источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. А матчи национальных чемпионатов — на середину недели.

Такой план позволит разнести матчи ЛЧ по времени и охватить азиатский и американский рынки. Плюс, изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах.

Dugout — медиаплатформа, которой владеют девять крупнейших мировых клубов: «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». В общей сложности с ней сотрудничают 80 команд.

Это вообще реально?

Похоже, что да. Месяц назад Bild и Der Spiegel писали, что Андреа Аньелли хочет модернизировать Лигу чемпионов и добиться увеличения прибыли клубов за счет изменения формата: вместо 8 групп по 4 команды — 4 группы по 8 команд. Логика босса «Юве» и Ассоциации европейских клубов простая: топ-матчей станет больше, значит, возрастут и доходы.

Чеферин эту информацию опроверг еще в 2017-м, а УЕФА в специальном заявлении просила медиа «проверять достоверность информации [о закрытых переговорах Чеферина и Аньелли], прежде чем публиковать такие истории».

Но по данным AS, УЕФА уже отправила в офисы европейских лиг идею о проведении матчей по выходным и получила отказ от Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и АПЛ.

Зачем это нужно?

Такие реформы УЕФА — ответ на создание Суперлиги — турнира, данные о котором публиковал Football Leaks.

На всякий случай, если вы все забыли:

Проект якобы подразумевал выход минимум 11 топ-клубов из УЕФА ради создания собственной закрытой лиги.

из УЕФА ради создания собственной закрытой лиги. Клубы-основатели, застрахованные от вылета из турнира: «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Милан». В числе первых «гостей», не застрахованных от вылета: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома».

застрахованные от вылета из турнира: «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Милан». В числе первых «гостей», не застрахованных от вылета: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома». Запуск турнира запланирован на 2021 год, а документы клубов об участии должны были подписать в ноябре 2018-го.

Чеферин утверждал, что создание Суперлиги исключено и уверял, что все это на стадии идей и выдумок. Аньелли тоже все опровергал: «Мы никогда не видели, не обсуждали и не участвовали в создании этого документа. Продолжаем полностью сотрудничать с УЕФА».

Хотя за пять лет до этого, во время выступления на конференции LeadersinFootball осенью 2013-го, Аньелли был настроен иначе: «С точки зрения экономики закрытая европейская лига с 20 клубами — лучшее решение. Проблема в том, что УЕФА не примет американскую систему, в которой не предусмотрены понижение и повышение в классе».

Если формат ЛЧ изменят, то когда?

Здесь инсайды сильно расходятся, но основных даты две — 2021 и 2024 год.

При этом непонятно, как перенос повлияет на третий еврокубок, который тоже запустится в 2021-м. Да, его тоже придумал Аньелли.