Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
16:08 (мск), источник: Sport24

Лигу чемпионов могут перенести на выходные. Это ответ УЕФА на создание Суперлиги

Матчи чемпионатов будут проходить в середине недели.

Наверх

Глава Dugout Эллиот Ричардсон поделился инсайдом о глобальных изменениях в европейском футболе.

— От надежных источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. А матчи национальных чемпионатов — на середину недели.

Такой план позволит разнести матчи ЛЧ по времени и охватить азиатский и американский рынки. Плюс, изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах.

Dugout — медиаплатформа, которой владеют девять крупнейших мировых клубов: «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». В общей сложности с ней сотрудничают 80 команд.

Это вообще реально?

Похоже, что да. Месяц назад Bild и Der Spiegel писали, что Андреа Аньелли хочет модернизировать Лигу чемпионов и добиться увеличения прибыли клубов за счет изменения формата: вместо 8 групп по 4 команды — 4 группы по 8 команд. Логика босса «Юве» и Ассоциации европейских клубов простая: топ-матчей станет больше, значит, возрастут и доходы.

Чеферин эту информацию опроверг еще в 2017-м, а УЕФА в специальном заявлении просила медиа «проверять достоверность информации [о закрытых переговорах Чеферина и Аньелли], прежде чем публиковать такие истории».

Но по данным AS, УЕФА уже отправила в офисы европейских лиг идею о проведении матчей по выходным и получила отказ от Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и АПЛ.

Зачем это нужно?

Такие реформы УЕФА — ответ на создание Суперлиги — турнира, данные о котором публиковал Football Leaks.

На всякий случай, если вы все забыли:

  • Проект якобы подразумевал выход минимум 11 топ-клубов из УЕФА ради создания собственной закрытой лиги.
  • Клубы-основатели, застрахованные от вылета из турнира: «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Милан». В числе первых «гостей», не застрахованных от вылета: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер» и «Рома».
  • Запуск турнира запланирован на 2021 год, а документы клубов об участии должны были подписать в ноябре 2018-го.

Чеферин утверждал, что создание Суперлиги исключено и уверял, что все это на стадии идей и выдумок. Аньелли тоже все опровергал: «Мы никогда не видели, не обсуждали и не участвовали в создании этого документа. Продолжаем полностью сотрудничать с УЕФА».

Хотя за пять лет до этого, во время выступления на конференции LeadersinFootball осенью 2013-го, Аньелли был настроен иначе: «С точки зрения экономики закрытая европейская лига с 20 клубами — лучшее решение. Проблема в том, что УЕФА не примет американскую систему, в которой не предусмотрены понижение и повышение в классе».

Если формат ЛЧ изменят, то когда?

Здесь инсайды сильно расходятся, но основных даты две — 2021 и 2024 год.

При этом непонятно, как перенос повлияет на третий еврокубок, который тоже запустится в 2021-м. Да, его тоже придумал Аньелли.

В новом еврокубке будут участвовать 32 команды — как и в Лиге чемпионов. Лига Европы сократится с 48 до 32 команд. Таким образом, с сезона-2021/22 общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96.

Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Выбраны самые сексуальные болельщицы 2018-го. Просто огонь!
Самая горячая журналистка КХЛ предстала в образе сексуальной снегурочки
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
Макгрегор вознамерился вернуться в бокс
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
10 причин следить за Australian Open
Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»
Женский спринт в Оберхофе (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь