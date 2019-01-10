Лигу чемпионов могут перенести на выходные. Это ответ УЕФА на создание Суперлиги
Матчи чемпионатов будут проходить в середине недели.
Матчи чемпионатов будут проходить в середине недели.
Глава Dugout Эллиот Ричардсон поделился инсайдом о глобальных изменениях в европейском футболе.
— От надежных источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. А матчи национальных чемпионатов — на середину недели.
Такой план позволит разнести матчи ЛЧ по времени и охватить азиатский и американский рынки. Плюс, изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах.
Dugout — медиаплатформа, которой владеют девять крупнейших мировых клубов: «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». В общей сложности с ней сотрудничают 80 команд.
Похоже, что да. Месяц назад Bild и Der Spiegel писали, что Андреа Аньелли хочет модернизировать Лигу чемпионов и добиться увеличения прибыли клубов за счет изменения формата: вместо 8 групп по 4 команды — 4 группы по 8 команд. Логика босса «Юве» и Ассоциации европейских клубов простая:
Чеферин эту информацию опроверг еще в 2017-м, а УЕФА в специальном заявлении просила медиа «проверять достоверность информации [о закрытых переговорах Чеферина и Аньелли], прежде чем публиковать такие истории».
Но по данным AS, УЕФА уже отправила в офисы европейских лиг идею о проведении матчей по выходным и получила отказ от Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и АПЛ.
Такие реформы УЕФА — ответ на создание Суперлиги — турнира, данные о котором публиковал Football Leaks.
На всякий случай, если вы все забыли:
Чеферин утверждал, что создание Суперлиги исключено и уверял, что все это на стадии идей и выдумок. Аньелли тоже все опровергал: «Мы никогда не видели, не обсуждали и не участвовали в создании этого документа. Продолжаем полностью сотрудничать с УЕФА».
Хотя за пять лет до этого, во время выступления на конференции LeadersinFootball осенью 2013-го, Аньелли был настроен иначе: «С точки зрения экономики закрытая европейская лига с 20 клубами — лучшее решение. Проблема в том, что УЕФА не примет американскую систему, в которой не предусмотрены понижение и повышение в классе».
Здесь инсайды сильно расходятся, но основных даты две — 2021 и 2024 год.
При этом непонятно, как перенос повлияет на третий еврокубок, который тоже запустится в 2021-м. Да, его тоже придумал Аньелли.
В новом еврокубке будут участвовать 32 команды — как и в Лиге чемпионов. Лига Европы сократится с 48 до 32 команд. Таким образом, с сезона-2021/22 общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96.