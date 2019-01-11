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14:06 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Баварии» Мюллер не сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ из-за дисквалификации

ТАСС, 11 января. Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Reuters

В заключительном матче группового этапа турнира против «Аякса» (3:3) 29-летний немец попал ногой в лицо аргентинскому защитнику голландского клуба Николасу Тальяфико и был удален с поля.

Таким образом, Мюллер не сможет помочь «Баварии» в двух матчах с английским «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира. Встречи пройдут 19 февраля и 13 марта.

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