Футболист «Баварии» Мюллер не сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ из-за дисквалификации
ТАСС, 11 января. Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает
ТАСС, 11 января. Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает
В заключительном матче группового этапа турнира против «Аякса» (3:3) 29-летний немец попал ногой в лицо аргентинскому защитнику голландского клуба Николасу Тальяфико и был удален с поля.
Таким образом, Мюллер не сможет помочь «Баварии» в двух матчах с английским «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира. Встречи пройдут 19 февраля и 13 марта.