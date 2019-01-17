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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Нету: После жеребьёвки ЛЕ Сольдадо из «Фенербахче» написал мне: «Я тебя убью!»

Защитник «Зенита» Луиш Нету, который с 2017 по 2018 год выступал на правах аренды за «Фенербахче», рассказал, с кем из бывших партнёров по турецкой команде обсуждал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что на этой стадии турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

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«Обсуждал результаты жеребьёвки с Роберто Сольдадо. Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьёвки он написал мне: “Я тебя убью!”. Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но ещё и с Маурисио Ислой, например. Вальбуэна играл за “Фенербахче” не так много в прошлом сезоне, но болельщики очень любят его. Он остаётся классным футболистом. Да, ему 34 года, и он уже стал ветераном, но стандарты и дриблинг остаются его сильными сторонами. Однако “Фенербахче” — это далеко не только Вальбуэна. Если команда поймает кураж, если болельщики понесут их вперёд, то их сложно будет остановить. Но у нас есть вся необходимая информация о сопернике, мы тоже сильны, и мы постараемся проделать отличную работу на сборах, чтобы подготовиться к противостоянию на сто процентов», — цитирует Нету официальный сайт «Зенита».

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче» на выезде 12 февраля, ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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