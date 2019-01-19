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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Пресс-служба УЕФА представила официальный мяч от компании adidas, который будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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Плей-офф Лиги чемпионов начнётся с матчей 1/8 финала в феврале и марте. Путёвки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция), «Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия), «Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания), «Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия), «Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия), «Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия).

Финальная встреча турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на котором проводит домашние матчи «Атлетико».

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