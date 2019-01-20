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19:40 (мск), источник: Прессбол

Александр Глеб: Очень хотел забить Чеху, но мне этого сделать не удалось. Будет еще два шанса в матчах с «Арсеналом»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своей мечте — забить гол Петру Чеху.

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Источник: Reuters

«Петр Чех — профессионал с большой буквы: он до сих пор находится в отличной форме и мог бы продолжить карьеру. Но, наверное, решил так по семейным обстоятельствам или, может, устал. Жаль, конечно: думаю, минимум, один сезон еще мог бы отыграть на высоком уровне. Конечно, он великолепный вратарь и настоящий мужик.

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Но до травмы он вечно на амбразуру лез, а после он, на мой взгляд, стал немного побаиваться, начал играть более осторожно, избегал стыков, в его действиях уже не было той бесшабашности, и такого сильного рвения я уже не наблюдал. У него великолепные данные, он прекрасно играл ногой, хотя, как и у любого вратаря, у него бывали свои ляпы. Сколько сэйвов он совершил, сколько великих матчей провел — я был сравнил его с такими вратарями, как Буффон, Леманн. Я очень хотел ему забить, но именно мне этого сделать не удалось. Впрочем, у меня будет еще два шанса в матчах БАТЭ и «Арсенала». Мы не так давно виделись с Петром на прощальной игре Томаша Росицкого. Они оба очень похожи по характеру: очень скромные, улыбчивые, добрые, с ними просто общаться. Это абсолютная правда, что у нас была очень теплая атмосфера в «Арсенале» тех времен. Я благодарен судьбе, что с Томашем вместе выступал, и против такого замечательного вратаря как Чех успел поиграть", — цитирует Глеба Радио Зенит 89.7 FM.

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