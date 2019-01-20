Александр Глеб: Очень хотел забить Чеху, но мне этого сделать не удалось. Будет еще два шанса в матчах с «Арсеналом»

Но до травмы он вечно на амбразуру лез, а после он, на мой взгляд, стал немного побаиваться, начал играть более осторожно, избегал стыков, в его действиях уже не было той бесшабашности, и такого сильного рвения я уже не наблюдал. У него великолепные данные, он прекрасно играл ногой, хотя, как и у любого вратаря, у него бывали свои ляпы. Сколько сэйвов он совершил, сколько великих матчей провел — я был сравнил его с такими вратарями, как Буффон, Леманн. Я очень хотел ему забить, но именно мне этого сделать не удалось. Впрочем, у меня будет еще два шанса в матчах БАТЭ и «Арсенала». Мы не так давно виделись с Петром на прощальной игре Томаша Росицкого. Они оба очень похожи по характеру: очень скромные, улыбчивые, добрые, с ними просто общаться. Это абсолютная правда, что у нас была очень теплая атмосфера в «Арсенале» тех времен. Я благодарен судьбе, что с Томашем вместе выступал, и против такого замечательного вратаря как Чех успел поиграть", — цитирует Глеба Радио Зенит 89.7 FM.