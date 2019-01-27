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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Участие Неймара в первом матче с «Манчестер Юнайтед» маловероятно

У нападающего «ПСЖ» Неймара минимальные шансы принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», сообщает Telefoot на своей странице в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Неймар получил травму в домашней игре 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0), которая состоялась 23 января.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 20 голов в 22 встречах во всех турнирах.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 12 февраля и начнётся в 23:00 мск. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.

Напомним, «ПСЖ» финишировал первым в группе C Лиги чемпионов, набрав 11 очков в 6 встречах. «Манчестер Юнайтед» (10) занял второе место в группе H.

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