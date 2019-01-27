Источник: Участие Неймара в первом матче с «Манчестер Юнайтед» маловероятно

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Неймар получил травму в домашней игре 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0), которая состоялась 23 января.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 20 голов в 22 встречах во всех турнирах.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 12 февраля и начнётся в 23:00 мск. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.