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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» может включить новичков в тройку игроков для дозаявки в ЛЕ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассматривает возможность включить потенциальных новичков в заявку на матчи Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Дозаявка футболистов в Лигу Европы завершится в полночь 1 февраля. «Зенит» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

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Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

«Ярослав Ракицкий сможет помочь нам уже 12 февраля (в первом матче против “Фенербахче”). До завтрашнего вечера мы можем заявить трех новых футболистов. Если ничего не произойдет, у нас есть игроки, которых мы собрались заявить. Если что-то изменится, появятся новички, поменяем эту тройку. Надеюсь, ничего не помешает дозаявить Ракицкого в Лигу Европы», — заявил Семак на пресс-конференции.

«Мы работаем, ждем, просматриваем нескольких игроков. Делаем то, что должны делать. Не расстраиваемся (из-за ухода Леандро Паредеса), занимаемся своей работой. Если у нас будет возможность пригласить на любую позицию игрока, который сильнее наших, мы ей воспользуемся. В разумной ценовой категории», — сказал Семак.

Главный тренер «Зенита» подтвердил, что в контракте Бранислава Ивановича, который завершается летом 2019 года, существует опция продления. «Иванович и (Луиш) Нету в команде, с ними всё хорошо. По поводу их будущего будем определяться, когда оно наступит. У Ивановича есть определенные условия, при которых контракт может пролонгироваться (автоматически). Что касается Нету, мы с ним разговаривали, понимаем его позицию, но у нас есть своя. Будем определяться ближе к сезону», — отметил Семак.

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