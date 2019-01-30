«Зенит» может включить новичков в тройку игроков для дозаявки в ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

Дозаявка футболистов в Лигу Европы завершится в полночь 1 февраля. «Зенит» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

«Ярослав Ракицкий сможет помочь нам уже 12 февраля (в первом матче против “Фенербахче”). До завтрашнего вечера мы можем заявить трех новых футболистов. Если ничего не произойдет, у нас есть игроки, которых мы собрались заявить. Если что-то изменится, появятся новички, поменяем эту тройку. Надеюсь, ничего не помешает дозаявить Ракицкого в Лигу Европы», — заявил Семак на пресс-конференции.

«Мы работаем, ждем, просматриваем нескольких игроков. Делаем то, что должны делать. Не расстраиваемся (из-за ухода Леандро Паредеса), занимаемся своей работой. Если у нас будет возможность пригласить на любую позицию игрока, который сильнее наших, мы ей воспользуемся. В разумной ценовой категории», — сказал Семак.