БАТЭ включил в заявку на плей-офф Лиги Европы 26 футболистов

Тренерский штаб во главе с Алексеем Багой включил в заявочный список 26 футболистов:

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» футболисты БАТЭ проведут 14 февраля на поле «Борисов-Арены», ответный — 21 февраля в британской столице.

К предстоящим встречам борисовчане готовятся на сборе в турецком Белеке. В первом контрольном матче БАТЭ уступил клубу «Сувон Самсунг Блюуингз» из Республики Корея со счетом 0:2. В воскресенье, 3 февраля, состоится встреча с австрийским «Вольфсбергером».