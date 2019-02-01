БАТЭ включил в заявку на плей-офф Лиги Европы 26 футболистов
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ отправил в УЕФА официальную заявку на матчи
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ отправил в УЕФА официальную заявку на матчи
Тренерский штаб во главе с Алексеем Багой включил в заявочный список 26 футболистов:
вратари — Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.
защитники — Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;.
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
нападающие — Боян Дубайич, Кирилл Ермакович, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Яссе Туоменен.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» футболисты БАТЭ проведут 14 февраля на поле «Борисов-Арены», ответный — 21 февраля в британской столице.
К предстоящим встречам борисовчане готовятся на сборе в турецком Белеке. В первом контрольном матче БАТЭ уступил клубу «Сувон Самсунг Блюуингз» из Республики Корея со счетом 0:2. В воскресенье, 3 февраля, состоится встреча с австрийским «Вольфсбергером».