«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в плей-офф Лиги Европы

Источник: AFP 2019

Украинец Ракицкий перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из донецкого «Шахтера», колумбиец Барриос — из аргентинского клуба «Бока Хуниорс», иранец Азмун — из казанского «Рубина».

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«Зенит» не стал исключать из заявки нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время находится в СИЗО по делу о драке.

Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом: вратари Михаил Кержаков и Андрей Лунев; защитники Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ракицкий; полузащитники Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани; нападающие Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.