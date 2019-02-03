Буффон: ПСЖ в опасности без Неймара

«Каждый год я думаю, что впереди “тот самый” сезон. Но таких сезонов было уже 24 с тех пор, как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов. Сделать это очень сложно — помимо прочего нужно ещё и много удачи. Для “ПСЖ” наступает особенное время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него “ПСЖ” в опасности», — цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail.