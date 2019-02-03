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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон: ПСЖ в опасности без Неймара

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал травму лидера команды бразильца Неймара.

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Источник: Reuters

«Каждый год я думаю, что впереди “тот самый” сезон. Но таких сезонов было уже 24 с тех пор, как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов. Сделать это очень сложно — помимо прочего нужно ещё и много удачи. Для “ПСЖ” наступает особенное время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него “ПСЖ” в опасности», — цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail.

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. На этот раз сроки восстановления бразильца оцениваются в 2,5 месяца.

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