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19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Баварии» на дисквалификацию Мюллера. Он пропустит матчи с «Ливерпулем»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Источник: Reuters

Как сообщает в своем Твиттере журналист Bild Кристиан Фальк, УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на дисквалификацию 29-летнего немца.

Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.

Первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Баварией» пройдет 19 февраля, ответный — 13 марта.

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