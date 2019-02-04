Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Баварии» на дисквалификацию Мюллера. Он пропустит матчи с «Ливерпулем»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Как сообщает в своем Твиттере журналист Bild Кристиан Фальк, УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на дисквалификацию 29-летнего немца.
Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.
Первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Баварией» пройдет 19 февраля, ответный — 13 марта.