Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Баварии» на дисквалификацию Мюллера. Он пропустит матчи с «Ливерпулем»

Как сообщает в своем Твиттере журналист Bild Кристиан Фальк, УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на дисквалификацию 29-летнего немца.

Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.