Розетти: Матчи ЛЧ с VAR будут судить арбитры, ранее знакомые с системой

Источник: РИА "Новости"

В сентябре исполком УЕФА принял решение об использовании системы VAR в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, а в начале декабря исполком одобрил использование VAR в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019.

«Нам нужно было подготовить арбитров. Но также нужно было наладить технический и административный процессы. Осенью мы еще раз на все посмотрели, и поняли, что будем готовы сделать все раньше, чем планировалось изначально. По этой причине исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести VAR уже в матчах плей-офф», — ответил Розетти на вопрос, с чем было связано изменение по срокам внедрения VAR в матчах Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в этом вопросе все упирается в тот опыт взаимодействия с VAR, который уже есть у арбитров. Что касается стадии плей-офф еврокубков, то их будут обслуживать только арбитры, которые уже работали с VAR на внутренних или международных турнирах», — добавил он.

Розетти рассказал, что команды VAR будут располагаться непосредственно на стадионах, и назвал это некоторым преимуществом, так как вся бригада арбитров будет находиться на одном спортивном объекте.