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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

Розетти: Матчи ЛЧ с VAR будут судить арбитры, ранее знакомые с системой

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов, в которых будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR), будут обслуживать только судьи, которые уже знакомы с этой системой по работе на внутренних или международных турнирах, сообщил в интервью РИА Новости старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре исполком УЕФА принял решение об использовании системы VAR в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, а в начале декабря исполком одобрил использование VAR в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019.

«Нам нужно было подготовить арбитров. Но также нужно было наладить технический и административный процессы. Осенью мы еще раз на все посмотрели, и поняли, что будем готовы сделать все раньше, чем планировалось изначально. По этой причине исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести VAR уже в матчах плей-офф», — ответил Розетти на вопрос, с чем было связано изменение по срокам внедрения VAR в матчах Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в этом вопросе все упирается в тот опыт взаимодействия с VAR, который уже есть у арбитров. Что касается стадии плей-офф еврокубков, то их будут обслуживать только арбитры, которые уже работали с VAR на внутренних или международных турнирах», — добавил он.

Розетти рассказал, что команды VAR будут располагаться непосредственно на стадионах, и назвал это некоторым преимуществом, так как вся бригада арбитров будет находиться на одном спортивном объекте.

«Арбитр VAR и VAR-ассистент являются частью судейской бригады. Однако важно понимать, что финальное решение может принять только главный арбитр. Тот, кто находится на поле. Очевидно, что в этом вопросе очень важно доверять друг другу. Поэтому очень хорошо, что все арбитры в бригаде будут находиться на одной арене», — отметил собеседник агентства.

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