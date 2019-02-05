Розетти: Матчи ЛЧ с VAR будут судить арбитры, ранее знакомые с системой
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Матчи стадии
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Матчи стадии
В сентябре исполком УЕФА принял решение об использовании системы VAR в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, а в начале декабря исполком одобрил использование VAR в текущем розыгрыше
«Нам нужно было подготовить арбитров. Но также нужно было наладить технический и административный процессы. Осенью мы еще раз на все посмотрели, и поняли, что будем готовы сделать все раньше, чем планировалось изначально. По этой причине исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести VAR уже в матчах плей-офф», — ответил Розетти на вопрос, с чем было связано изменение по срокам внедрения VAR в матчах Лиги чемпионов.
«Очевидно, что в этом вопросе все упирается в тот опыт взаимодействия с VAR, который уже есть у арбитров. Что касается стадии
Розетти рассказал, что команды VAR будут располагаться непосредственно на стадионах, и назвал это некоторым преимуществом, так как вся бригада арбитров будет находиться на одном спортивном объекте.
«Арбитр VAR и