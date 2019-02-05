«Бенфика» заявила российского вратаря Ивана Злобина на Лигу Европы
«Бенфика» внесла российского вратаря Ивана Злобина в заявку на матчи
«Бенфика» внесла российского вратаря Ивана Злобина в заявку на матчи
21-летний голкипер — воспитанник «Геолога», ЦСКА и академии Коноплева. С ноября 2016 года он играет за «Бенфику Б». В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей в португальской сегунде.
В 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» сыграет с «Галатасараем». Матчи пройдут в Турции 14 февраля и в Португалии 21 февраля.