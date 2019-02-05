Кузяев пропустит матч с «Фенербахче» в Лиге Европы из-за травмы
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Ожидается, что хавбек вернётся в основную группу «Зенита» через
26-летний Кузяев является воспитанником «Зенита». В 2017 году хавбек вернулся в клуб из