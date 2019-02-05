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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузяев пропустит матч с «Фенербахче» в Лиге Европы из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

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Ожидается, что хавбек вернётся в основную группу «Зенита» через две-три недели. Напомним, Кузяев получил травму в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем», который завершился со счётом 0:0. Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции.

26-летний Кузяев является воспитанником «Зенита». В 2017 году хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, перейдя из грозненского «Ахмата». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча.

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