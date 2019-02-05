Кузяев пропустит матч с «Фенербахче» в Лиге Европы из-за травмы

Ожидается, что хавбек вернётся в основную группу «Зенита» через две-три недели. Напомним, Кузяев получил травму в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем», который завершился со счётом 0:0. Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции.