Лига Европы: у «Фенербахче» много проблем, но он опасен для «Зенита»

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Голландские неудачники

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о нынешнем «Фенербахче», это его полная непредсказуемость. Прежде было понятно, что речь идет об одном из лучших клубов Турции, который может сыграть чуть лучше, либо чуть хуже, но общий — достаточно крепкий по европейским меркам уровень — был понятен. Однако нынешний сезон перевернул все с ног на голову, и гранд неожиданно оказался среди аутсайдеров. А ведь перед стартом сезона ему прочили борьбу за юбилейное — 20-е по счету чемпионство.

Все предпосылки к этому имелись, но на выходе получился один из худших стартов в клубной истории. Три поражения подряд, одна победа за 10 туров, почти пять часов без забитых мячей. Естественно, блестяще работавшему в Голландии с ПСВ Филлипу Коку уже в октябре указали на дверь. Сразу после увольнения знаменитого в прошлом полузащитника случился эмоциональный всплеск. «Фенер» в гостевом дерби с «Галатасараем» отыграл отставание в два мяча (2:2), потом одержал первую за долгое время победу. Однако кризис оказался слишком глубок, и возглавившего команду Эрвина Кумана тоже уволили, сообщив ему об отставке, когда команда возвращалась с матча Лиги Европы в Трнаве.

Настоящий детектив

Роль спасателя доверили 57-летнему Эрсуну Яналу. Видимо, ему на роду написано приходить в «Фенербахче» в смутные времена. Премьера состоялась в 2013 году, когда клубу пришлось расплачиваться за старые грехи, и УЕФА отстранил «канареек» от еврокубков за участие в договорных матчах. Тем не менее тренеру удался отличный сезон, принесший «Фенеру» последний на данный момент чемпионский титул. Возможно, в следующем турнире подписавший полуторалетний контракт Янал снова за него поборется.

После первого золота тренер оставил пост из-за непреодолимых разногласий с руководством. Кто знает, что случится летом, ведь проблемы «Фенербахче» не ограничиваются игрой. Они гораздо глубже, и связаны с борьбой за власть. Нынешние боссы считают, что конечной целью должно быть свержение Али Коча, который летом стал президентом клуба. Коча — один из самых богатых людей Турции. Коку — то есть тренера, которого назначил Коча — они уже свергли. А еще осенью 2018-го в «Фенере» был подавален мятеж — были уволены саботировавшие работу Коку турецких помощники, которые намеренно нагружали игроков и сливали информацию соперникам. Кроме того, в дубль сослали амнистированных на данный момент игроков во главе с увлекшимся публичной критикой тренера легендарным голкипером Волканом Демирелем.

Корректировки от Янала

Янал приступил к работе 15 декабря, но плоды его трудов можно было по-настоящему оценить уже после зимнего перерыва. Естественно, перестройка на ходу, да еще и усложненная травмами и дисквалификациями, гладкой получиться не могла. Стабильности «Фенербахче» по-прежнему не хватает. Команда может порадовать двумя победами с интервалом в четыре дня, а может с треском вылететь из кубкового турнира, уступив клубу второго дивизиона. В пятницу случилась осечка и в чемпионате, усугубившаяся двумя красными карточками — «Фенер» уступил «Кайсериспору» (0:1).

Прежде базовой схемой «канареек» была 4−2−3−1, которая легко трансформировалась в 4−3−3. Изредка применялся авантюрный вариант 4−2−2−2. Янал провел косметический ремонт и при расстановке 4−1−4−1 использует одного ярко выраженного опорника. Либо опытного Мехмета Топала, либо бразильца Жаилсона. Самый дорогой из зимних новичков — Толгай Арслан из «Бешикташа» — играет чуть выше. При переходе в наступление схему «Фенера» стоит оценивать как 4−3−3, ведь на флангах действуют заточенные на атаку Дирар и Андре Айю. Кого-то из них справа обычно меняет по ходу матчей уже забивший два гола Моузес. В отличие от «Челси» его вернули на привычную позицию в средней линии, ведь в обороне уже есть умеющий поддерживать наступление и порой авантюрный Исла. Именно с флангов будет исходить опасность для зенитовской обороны.

Нойштедтер может стать запасным

При этом новому штабу не удается решить проблемы в обороне. То получит дисквалификацию Шкртел, то травмируется хорошо вписавшийся в состав новобранец Садык Чифтпынар. Нещадно критиковавшегося мексиканца Рейеса продали в «Леганес». А так как со скандалом покинувший «Галатасарай» Азиз не заявлен на Лигу Европы, одну из позиций в обороне может сохранить за собой Нойштедтер. Ему прилично достается от болельщиков за регулярные ошибки, но если поправится Чифтпынар, игрок сборной России может оказаться на лавке.

Различия в заявочных листах национального первенства и еврокубка — очень важная деталь. Они слишком существенны, чтобы делать категоричные выводы на основании последних матчей «Фенербахче». Против «Зенита» точно смогут сыграть два новобранца — Арслан и Моузес. Кроме Сердара Азиза в тройку избранных не попал атакующий полузащитник Зайц. Нет в заявке и двух старожилов. Экиджи, играющий важную роль в схемах Янала, скорее всего, уступит место превратившемуся в последнее время в резервиста Вальбуэна. А без Сольдадо в атаке сыграют либо Фрай, либо разучившийся забивать алжирец Слимани. Это отчасти ослабляет «канареек», но одновременно делает их непредсказуемыми для «Зенита».