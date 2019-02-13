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19:02 (мск), источник: Sport24

«Аякс» сегодня победит «Реал». Вот 5 причин, почему

Не 13, но тоже сойдет.

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Источник: AFP 2019

Сегодня в Лиге чемпионов еще одна шикарная афиша — «Аякс» против «Реала». Да, голландский клуб давно работает инкубатором для молодежи, просто не успевая создать супер-команду. Потому что все лидеры быстро идут на экспорт в топ-клубы. Но все равно сейчас вывеска и правда классная — «Аякс» производства 2019-го способен остановить «Реал» Солари.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 13.02.2019, 23:00

Аякс0:Реал0

Как минимум в первом матче в Амстердаме. Вот вам 5 причин, почему.

1) Стартанем с самой необычной причины. «Аякс» выиграет, потому что игроки «Реала»… плохо спали. Почти наверняка. Фанаты амстердамцев настолько преданы команде, что специально, с 2 до 4 ночи, шумели на полную в центре города. Рядом с отелем «Реала». В том числе пускали фейерверки. Все ради того, чтобы соперник их команды еле передвигал ноги сегодняшним вечером.

Фэны «Аякса» преданы делу так, что четырех даже арестовали. Полиция Амстердама в тандеме со службой безопасности «Реала». Но едва ли Бэйл и Ко спали как младенцы после такого шоу. Не забываем, что футболисты — те же люди. А когда человек не высыпается — физически он не в лучшей форме.

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2) Выздоровел Френки Де Йонг. Креативный мозг команды мог и не сыграть с «Реалом». Но судя по всему, успевает привести себя в форму. Любимая фишка Де Йонга — ртутные перемещения между линиями соперника и создание свободных зон. Для себя и партнеров. Но Де Йонг не только хедлайнер атак Амстердама, для него это еще и первое в жизни… класико. Ну, а что, Де Йонг ведь уже подписал контракт с «Барселоной». Так что для него теперь любой матч против «Реала» — особая история.

Будет чертовски красивый сюжет, если Френки выдаст шоу именно против Мадрида.

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3) У «Аякса» — лучшая команда за долгие годы. Если не вообще в XXI веке. Тот случай, когда лидеров еще не успели продать. А если и продали, то нынешний сезон все равно доигрывается в Амстердаме. Как в случае с Де Йонгом и «Барсой». «Аякс"-2019 — сбалансированная команда с топ-игроками в каждой линии: центрдефа Де Лигта наверняка заберет топ-клуб уже в это межсезонье, возможно, та же «Барса». Вместе с ним организует оборону экс-защитник «МЮ» Дэйли Блинд. В полузащите, понятно, есть умница Де Йонг. С креативом и созданием голов из ничего все в полном порядке у Зиеха и реанимировавшего после АПЛ карьеру Тадича.

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Амстердам, особенно дома, может расправиться с любым соперником. В Эредивизии вообще были победы и по 8:0 (хотя гостевые 2:6 от «Фейеноорда» тоже случились) — понятно, что с «Реалом» на изи не получится. Но с Мадридом в его нынешнем состоянии реально доминировать. Голландской команде в Амстердаме это вполне по силам.

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Просто цифра: у «Аякса» в этом году 0 поражений дома. Ноль. Даже «Баварии» в Лиге чемпионов банда Эрика Тен Хага на «Йохан Кройф Арене» не проиграла (3:3).

4) В Мадриде проблемы у Варана и Бэйла. У француза физические: он болен гриппом. Адекватной замены Рафаэлю у «Реала» нет. Если Амстердам поймает свою волну, без Варана Мадриду будет адски сложно.

А еще без звезды в атаке. Бензема всегда был чернорабочим в тройке нападения «Реала». Винисиус нереально талантлив, но пока явно не топ-игрок. Лукас Васкес хорош. Но опять же, не более того. В плей-офф ЛЧ особенно важны звезды — люди, способные решить момент. В нынешнем сезоне Бэйл играет откровенно паршиво, и один гол «Атлетико» это не меняет. И по версии Marca, британец не попадет в старт.

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Все соперники Мадрида последние годы привыкли, что играют «против команды самого Роналду. А там еще и Бэйл есть…». Теперь молодой банде из Амстердама просто некого бояться. Слишком уважать. Подсознательно думать, что они хуже. Васкес, Винисиус и Бензема не те люди, против которых Де Лигт и Ко будут чувствовать себя неуверенно.

5) «Реал» всего 3 дня назад играл мега-энергозатратный матч. Гостевое дерби с «Атлетико». Да, Мадрид выиграл 3:1, а «Аякс», к слову, неожиданно проиграл «Хераклесу» 0:1. Но тут история не про качество игры и результат. А про физическое истощение.

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Команда Симеоне всегда выжимает из тебя все, что только можно выжать. Даже если «Атлетико» проигрывает и вообще играет так себе (как и было) — все равно сопернику очень тяжело восстанавливаться после рубки с «матрасниками». Мощнейший прессинг цепных псов Симеоне и безумная конструктивная энергия «Аякса» в Амстердаме. Такой график даже «Реал» может не выдержать.

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