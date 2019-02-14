Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
Ранее аргентинского нападающего лишили капитанской повязки.
Ранее аргентинского нападающего лишили капитанской повязки.
«Интер» огласил заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом». Нападающий Мауро Икарди не попал в список игроков итальянской команды.
Ранее «Интер» лишил Икарди капитанской повязки и отдал ее вратарю Самиру Хандановичу.
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард может стать игроком «Реала» или «Атлетико». Контракт Икарди с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист забил девять мячей и сделал две голевые передачи в 20 матчах серии А.
Матч «Рапид» — «Интер» пройдет 14 февраля в Вене.