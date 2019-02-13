Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери: На матч с БАТЭ мы привезли не оптимальный состав

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«На матч с БАТЭ мы привезли не оптимальный состав. Аарон Ремзи пропустил матч национального чемпионата из-за травмы колена, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг болели, но эти игроки уже тренировались с “Арсеналом”. Смогут ли выйти с первых минут… Месуту Озилу необходимо постепенно входить в игровой ритм, и вместе с тренерским штабом еще подумаем, выйдет ли он со стартовых минут с БАТЭ или останется в запасе», — отметил Унаи Эмери.

Главный тренер «канониров» также отметил, что с уважением относится к БАТЭ. «Мы видели игры с участием белорусского клуба. В матче групповой стадии Лиги Европы с “Челси” белорусы проиграли всего лишь 0:1. Убедился, насколько хорошо организована эта команда, у хозяев поля высокая мотивация на предстоящий матч с нами. Для нас также важно удачно выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы», — отметил Унаи Эмери.

Лондонский клуб, занимающий шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, провел сегодня тренировку на своей базе, а затем прибыл в Минск. В групповой стадии Лиги Европы подопечные Унаи Эмери заняли первое место в группе F, где сыграли с португальским «Спортингом», украинской «Ворсклой» и «Карабахом» из Азербайджана.