Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери: На матч с БАТЭ мы привезли не оптимальный состав
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На матч с БАТЭ «Арсенал» приехал не в оптимальном составе. Такое мнение высказал сегодня на
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На матч с БАТЭ «Арсенал» приехал не в оптимальном составе. Такое мнение высказал сегодня на
«На матч с БАТЭ мы привезли не оптимальный состав. Аарон Ремзи пропустил матч национального чемпионата
Главный тренер «канониров» также отметил, что с уважением относится к БАТЭ. «Мы видели игры с участием белорусского клуба. В матче групповой стадии Лиги Европы с “Челси” белорусы проиграли всего лишь 0:1. Убедился, насколько хорошо организована эта команда, у хозяев поля высокая мотивация на предстоящий матч с нами. Для нас также важно удачно выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы», — отметил Унаи Эмери.
Лондонский клуб, занимающий шестое место в турнирной таблице
В чемпионате Англии подопечные Унаи Эмери 9 февраля на выезде победили «Хаддерсфилд» — 2:1.