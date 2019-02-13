Новый тренер «Байера» — настоящий псих!

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг «Краснодар» сыграет первый официальный матч в 2019-м. В гости к «быкам» приехал «Байер», который в конце декабря сменил главного тренера. Теперь «фармацевтов» возглавляет Петер Бос.

Вот что вам нужно о нем знать.

Ставит игрокам оценки, как в школе

Игрокам «Боруссии» не раз приходилось жаловаться родителям и друзьям на строгого тренера, который вел их виртуальный дневник. «Я оцениваю футболистов по-своему, после каждой игры ставлю им оценки от 1 до 10. И еще никому не удавалось получить высший балл. Мою похвалу нужно заслужить», — рассказывал голландец во время работы в Дортмунде. Интересно, хоть один игрок «Байера» получил десятку после недавней победы над «Баварией»?

Отрывается на рок-концертах

Бос не включает свою любимую музыку разве что в раздевалке. Накануне презентации в качестве наставника «Боруссии» он тряс головой под System of a Down и Sum 41 на фестивале в Голландии. И делал это не в ВИПе, а в обычной фан-зоне. Настоящий рок-н-рольщик.

Помешан на футболе

Петер готов бесконечно говорить о футболе. Даже в свободное время он предпочитает смотреть матчи предстоящих соперников. К 55 годам он успел дважды развестись. Просто спутницы Боса не смогли смириться с такой одержимостью.

Ходит в гости к бьюти-блогерам

Свое первое интервью в качестве главного тренера «Аякса» он дал племяннице, которая ведет популярный YouTube-канал, посвященный моде и косметике. Правда, по большей части он все равно говорил о футболе: «Я был никудышным игроком. Одноклубники всегда были мной недовольны. Надеюсь, моя тренерская карьера будет гораздо лучше».

Хочет знать как можно больше языков

«Я говорю на голландском, немецком, французском, испанском и английском. Не люблю переводчиков и предпочитаю общаться с игроками напрямую. Надеюсь, смогу освоить еще и португальский», — признавался Бос.