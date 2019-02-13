Новый тренер «Байера» — настоящий псих!
Петер Боc гоняет на
Петер Боc гоняет на
В четверг «Краснодар» сыграет первый официальный матч в 2019-м. В гости к «быкам» приехал «Байер», который в конце декабря сменил главного тренера. Теперь «фармацевтов» возглавляет Петер Бос.
Вот что вам нужно о нем знать.
Игрокам «Боруссии» не раз приходилось жаловаться родителям и друзьям на строгого тренера, который вел их виртуальный дневник. «Я оцениваю футболистов
Бос не включает свою любимую музыку разве что в раздевалке. Накануне презентации в качестве наставника «Боруссии» он тряс головой под System of a Down и Sum 41 на фестивале в Голландии. И делал это не в ВИПе, а в обычной
Петер готов бесконечно говорить о футболе. Даже в свободное время он предпочитает смотреть матчи предстоящих соперников. К 55 годам он успел дважды развестись. Просто спутницы Боса не смогли смириться с такой одержимостью.
Свое первое интервью в качестве главного тренера «Аякса» он дал племяннице, которая ведет популярный
«Я говорю на голландском, немецком, французском, испанском и английском. Не люблю переводчиков и предпочитаю общаться с игроками напрямую. Надеюсь, смогу освоить еще и португальский», — признавался Бос.
Даже в случае неудачи с «Байером» он легко сможет найти себе работу переводчиком.