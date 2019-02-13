Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур2
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс1
Реал1
Футбол. Зарубежный
13.02
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
13.02
Сент-Этьен2
Страсбур1
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
13 февраля, источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» — «Реал»: де Лигт побил рекорд Фабрегаса, став самым молодым капитаном в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AP 2019

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф Лиги чемпионов. Футболист вывел амстердамцев на поле в игре 1/8 финала против «Реала» в возрасте 19 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который был капитаном «Арсенала» в 21 год в игре против «Вильярреала» (1:1) 7 апреля 2009 года.

«Аякс» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча.

Аякс — Реал.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь