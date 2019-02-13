«Аякс» — «Реал»: де Лигт побил рекорд Фабрегаса, став самым молодым капитаном в плей-офф Лиги чемпионов
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории
Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который был капитаном «Арсенала» в 21 год в игре против «Вильярреала» (1:1) 7 апреля 2009 года.
«Аякс» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019,
Аякс — Реал.