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01:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Бензема и Асенсио принесли «Реалу» победу в матче с «Аяксом» в ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал».

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Источник: AFP 2019

Встреча команд состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 37-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот. На 60-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. На 87-й минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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