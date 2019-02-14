Голы Бензема и Асенсио принесли «Реалу» победу в матче с «Аяксом» в ЛЧ
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал».
Встреча команд состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.
На 37-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот. На 60-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. На 87-й минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.
Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
|Эрик тен Хаг
|Сантьяго Солари
|Хаким Зиех(Давид Нерес)
|75′
|Карим Бензема(Винисиус Жуниор)
|60′
|Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)
|87′
|24
|Андре Онана
|25
|Тибо Куртуа
|12
|Нуссаир Мазрауи
|2
|Даниэль Карвахаль
|31
|Николас Тальяфико
|23
|Серхио Регилон
70′
|4
|Маттейс де Лигт
|4
|Серхио Рамос
90′
|17
|Дэйли Блинд
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|6
|Донни ван де Бек
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|10
|Лука Модрич
|7
|Давид Нерес
|14
|Каземиру
|10
|Душан Тадич
|9
|Карим Бензема
73′
|22
|Хаким Зиех
53′
|20
|Марко Асенсио
|20
|Лассе Шене
73′
|11
|Гарет Бэйл
61′
|25
|Каспер Дольберг
|17
|Лукас Васкес
83′
|28
|Винисиус Жуниор
81′
|7
|Мариано Диас
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)