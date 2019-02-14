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08:46 (мск), источник: Р-Спорт

Куртуа: Судья верно отменил гол «Аякса» после использования VAR

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арбитр Дамир Скомина принял правильное решение, не засчитав гол амстердамского «Аякса» в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», считает голкипер испанского футбольного клуба Тибо Куртуа.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в среду в Амстердаме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В конце первого тайма при счете 0:0 защитник хозяев Николас Тальяфико поразил ворота «Реала», но Скомина обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего гол отменили. Это было первое использование VAR в истории Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Мадриде 5 марта.

«Сегодня я сделал несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву “Аякс” не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило “Аякс”, и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Куртуа.

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«“Аякс” — очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас. Конечно, судьба противостояния еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше», — добавил он.

По словам защитника «Реала» Серхио Рамоса, соперник высоко прессинговал, но «Королевский клуб» сумел перестроиться и создать «Аяксу» проблемы. «Два гола на выезде — хороший результат. Важно уметь читать игру и менять свой подход. Именно это мы и сделали», — отметил он.

Форвард «сливочных» Карим Бензема заявил, что команда добилась «отличного» результата. «Мы знали, что “Аякс” умеет играть в футбол, а перед ответным матчем знаем о сопернике еще больше. Мне нравится играть с Винисиусом Жуниором. Парень внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Бензема.

Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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