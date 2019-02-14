Куртуа: Судья верно отменил гол «Аякса» после использования VAR

Встреча состоялась в среду в Амстердаме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В конце первого тайма при счете 0:0 защитник хозяев Николас Тальяфико поразил ворота «Реала», но Скомина обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего гол отменили. Это было первое использование VAR в истории Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Мадриде 5 марта.
«Сегодня я сделал несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву “Аякс” не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило “Аякс”, и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Куртуа.
«“Аякс” — очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас. Конечно, судьба противостояния еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше», — добавил он.
По словам защитника «Реала» Серхио Рамоса, соперник высоко прессинговал, но «Королевский клуб» сумел перестроиться и создать «Аяксу» проблемы. «Два гола на выезде — хороший результат. Важно уметь читать игру и менять свой подход. Именно это мы и сделали», — отметил он.
Форвард «сливочных» Карим Бензема заявил, что команда добилась «отличного» результата. «Мы знали, что “Аякс” умеет играть в футбол, а перед ответным матчем знаем о сопернике еще больше. Мне нравится играть с Винисиусом Жуниором. Парень внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Бензема.