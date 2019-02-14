Борисовский БАТЭ примет лондонский «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы

Источник: Reuters

Подопечные Алексея Баги готовились к старту сезона в турецком Белеке, проведя там серию контрольных матчей. После окончания прошлого сезона борисовский клуб покинули несколько игроков основного состава, среди которых Мирко Иванич, Неманья Милунович, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич, Денис Поляков, Максим Володько. Зато по-прежнему в строю ветеран Александр Глеб, выступавший за лондонский «Арсенал» 10 лет назад. Среди новобранцев БАТЭ Неманья Милич, Боян Дубайич и Дмитрий Бессмертный.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Футболисты БАТЭ и «Арсенала» в прошлом сезоне играли в группе ЛЕ, тогда дважды успех был на стороне «канониров» — 4:2 (в Борисове) и 6:0 (в Лондоне). Перед нынешним выездом в Борисов футболисты «Арсенала» в гостевом матче 26-го тура английской премьер-лиги обыграли «Хаддерсфилд» (2:1) и занимают 5-е место в турнирной таблице.

Сегодняшний матч на поле «Борисов-Арены» будет судить бригада сербских арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович.