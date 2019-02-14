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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ примет лондонский «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Игра на поле «Борисов-Арены» начнется в 20.55 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Подопечные Алексея Баги готовились к старту сезона в турецком Белеке, проведя там серию контрольных матчей. После окончания прошлого сезона борисовский клуб покинули несколько игроков основного состава, среди которых Мирко Иванич, Неманья Милунович, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич, Денис Поляков, Максим Володько. Зато по-прежнему в строю ветеран Александр Глеб, выступавший за лондонский «Арсенал» 10 лет назад. Среди новобранцев БАТЭ Неманья Милич, Боян Дубайич и Дмитрий Бессмертный.

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Футболисты БАТЭ и «Арсенала» в прошлом сезоне играли в группе ЛЕ, тогда дважды успех был на стороне «канониров» — 4:2 (в Борисове) и 6:0 (в Лондоне). Перед нынешним выездом в Борисов футболисты «Арсенала» в гостевом матче 26-го тура английской премьер-лиги обыграли «Хаддерсфилд» (2:1) и занимают 5-е место в турнирной таблице.

Сегодняшний матч на поле «Борисов-Арены» будет судить бригада сербских арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович.

После окончания игры будет организована бесплатная электричка, которая отвезет болельщиков в Минск.

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 14.02.2019, 20:55

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