Тренер «Аякса»: Гол в ворота «Реала» нужно было засчитать

Источник: AP 2019

«Аякс» в среду уступил на своем поле «Реалу» со счетом 1:2. На 38-й минуте защитник хозяев Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR.

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«Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении “вне игры” и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», — говорится в комментарии на сайте УЕФА.

«Наш первый гол был абсолютно честным, поскольку, с моей точки зрения, вратаря никто не атаковал. Я не знаю, по какой причине взятие ворот не засчитали», — приводит слова тен Хага nu.nl.

«Мы показали отличную игру и доминировали на поле, но действовали недостаточно эффективно, забили слишком мало голов. По этой причине я разочарован, но, думаю, в целом матч у нас получился, я горжусь своей командой, которая заслуживает только комплиментов», — добавил он.