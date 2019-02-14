Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
13.02
Тоттенхэм Хотспур3
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
13.02
Аякс1
Реал2
Футбол. Зарубежный
13.02
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
13.02
Сент-Этьен2
Страсбур1
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
08:55 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Аякса»: Гол в ворота «Реала» нужно было засчитать

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг не согласен с решением не засчитать гол в ворота мадридского «Реала» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, отмененный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Наверх
Источник: AP 2019

«Аякс» в среду уступил на своем поле «Реалу» со счетом 1:2. На 38-й минуте защитник хозяев Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении “вне игры” и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», — говорится в комментарии на сайте УЕФА.

«Наш первый гол был абсолютно честным, поскольку, с моей точки зрения, вратаря никто не атаковал. Я не знаю, по какой причине взятие ворот не засчитали», — приводит слова тен Хага nu.nl.

«Мы показали отличную игру и доминировали на поле, но действовали недостаточно эффективно, забили слишком мало голов. По этой причине я разочарован, но, думаю, в целом матч у нас получился, я горжусь своей командой, которая заслуживает только комплиментов», — добавил он.

Ответная игра состоится 5 марта в Мадриде.

Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Реал» с трудом обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
Прогноз: «Краснодар» пройдет «Байер» и выйдет в 1/8 финала ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь