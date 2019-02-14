Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева

Источник: Reuters

Потасовка состоялась на Крещатике, что находится в центре Киева, сообщает Sport.ua.

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Со стороны фанатов «Динамо» в конфликте были задействованы 42 человека, со стороны немецкого клуба — 70−80.

При этом за «Динамо» в драку вступили три группировки, а за немецкий клуб — одна.

Отметим, что немецкий «Айнтрахт» сегодня сыграет в первом матче 1/16 финала «Лиги Европы» против донецкого «Шахтера».