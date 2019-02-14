Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева
Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» подрались между собой.
Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» подрались между собой.
Потасовка состоялась на Крещатике, что находится в центре Киева, сообщает Sport.ua.
Со стороны фанатов «Динамо» в конфликте были задействованы 42 человека, со стороны немецкого клуба — 70−80.
При этом за «Динамо» в драку вступили три группировки, а за немецкий клуб — одна.
Отметим, что немецкий «Айнтрахт» сегодня сыграет в первом матче 1/16 финала «Лиги Европы» против донецкого «Шахтера».
Игра состоится в Харькове и начнется в 23:00 по московскому времени.