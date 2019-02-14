Капитан «Реала» сознался в намеренном нарушении правил

Источник: Reuters

32-летний Рамос заработал третью желтую карточку в турнире. Таким образом, он не сможет принять участие в ответном матче плей-офф против голландского клуба. Сам испанец после игры признался, что сознательно заработал предупреждение.

«Исходя из результата я бы солгал, если бы сказал, что нарушил правила ненамеренно. Думал об этом во время матча», — заявил капитан сливочных.

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13 февраля «Реал» в гостях переиграл «Аякс» со счетом 2:1. Судья отменил гол голландцев после просмотра видеоповтора — это случилось впервые в рамках Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.