Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
13.02
Тоттенхэм Хотспур3
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
13.02
Аякс1
Реал2
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
8Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл Супербоул
11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан «Реала» сознался в намеренном нарушении правил

Защитник и капитан мадридского «Реала» испанец Серхио Рамос прокомментировал получение предупреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (2:1). Его слова приводит Football Espana.

Наверх
Источник: Reuters

32-летний Рамос заработал третью желтую карточку в турнире. Таким образом, он не сможет принять участие в ответном матче плей-офф против голландского клуба. Сам испанец после игры признался, что сознательно заработал предупреждение.

«Исходя из результата я бы солгал, если бы сказал, что нарушил правила ненамеренно. Думал об этом во время матча», — заявил капитан сливочных.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

13 февраля «Реал» в гостях переиграл «Аякс» со счетом 2:1. Судья отменил гол голландцев после просмотра видеоповтора — это случилось впервые в рамках Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.

Рамос выступает в «Реале» с 2005 года. На его счету 414 матчей в составе «королевского клуба». Вместе с «Реалом» футболист по четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем кубка Лиги чемпионов. Рамос является капитаном как в клубе, так и в сборной Испании. В составе национальной команды он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин захотел забрать у жены миллион евро
Описана судьба «расслабивших булки» в «Зените»
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча
Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева
Прогноз: «Краснодар» и «Байер» не уйдут без голов в матче ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь