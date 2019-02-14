Рамос специально получил желтую карточку. И теперь может пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Самое глупое признание дня.
Самое глупое признание дня.
На 89-й минуте первого матча 1/8 финала против «Аякса» защитник «Реала» Серхио Рамос сбил нападающего соперников Каспера Дольберга и получил желтую карточку. Предупреждение стало для футболиста третьим в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом он пропустит ответную игру.
После матча Рамос признался журналистам, что специально получил карточку, чтобы обнулиться перед четветьфиналом, куда «Реал» после гостевой победы со счетом 2:1 почти наверняка выйдет.
«Не стоит недооценивать оппонента, но иногда вы должны принять эти решения, и это то, что я решил», — сказал Рамос.
Если бы подобного признания не было, возможно, план Рамоса сработал бы. Но теперь УЕФА почти наверняка сделает определенные выводы. Как вариант, дисквалификация Рамоса может быть увеличена до двух матчей. Правила УЕФА предусматривают подобный поворот событий.
Если это произойдет, то Рамос будет вынужден пропустить первый четвертьфинал, на который он изначально собирался выйти без карточек.
Нет, Серхио в этом деле рецидивист. В 2010 году он аналогичным образом обнулялся в матче пятого тура группового этапа против все того же «Аякса» (за затяжку времени) и в первом четвертьфинале 2013 года (за откидку мяча).
Причем в случае 2010 года Рамос получал карточку (вторую в матче) по прямому указанию главного тренера команды Жозе Моуринью. Вторым специально удалившимся футболистом «Реала» тогда стал Хаби Алонсо.
В итоге Рамос и Алонсо вынуждены были заплатить штраф, а Моуринью получил дисквалификацию на два матча.
Да. Два года назад другой защитник «Реала» Даниэль Карвахаль намеренно получил желтую карточку (третью для себя в сезоне) в матче 5 тура группового этапа против киприсокого АПОЕЛ. В итоге он пропустил не только заключительный групповой матч, но и первую игру 1/8 финала.
Примерно в то же время защитник сборной Греции по футболу Костас Манолас пытался обнулиться перед матчами
Такой случай был. Но в далеком 2004 году. Полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм специально повалил соперника из сборной Уэльса. Но в отличие от современных ситуаций, Бекс поступил хитро и дальновидно. Он и отомстил сопернику, который нанес ему травму несколькими минутами ранее, и решил вопрос с обнулением карточек.
«Я специально шел на тот фол. Уверен, что некоторые считают, что у меня просто не хватило бы мозгов на такой поступок, однако мозги у меня есть. Я знал, что травмирован серьезно, так что я сбил Тэтчера. Я и раньше такое делал. Понимая, что все равно несколько недель играть не буду, я решил заодно и желтую карточку получить, чтобы дисквалификация пришлась на те матчи, в которых я и так играть не буду», — сказал Бекхэм после матча.
Дополнительные дисквалификации здесь бы оказались бессильны.
|Эрик тен Хаг
|Сантьяго Солари
|Хаким Зиех(Давид Нерес)
|75′
|Карим Бензема(Винисиус Жуниор)
|60′
|Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)
|87′
|24
|Андре Онана
|25
|Тибо Куртуа
|12
|Нуссаир Мазрауи
|2
|Даниэль Карвахаль
|31
|Николас Тальяфико
|23
|Серхио Регилон
70′
|4
|Маттейс де Лигт
|4
|Серхио Рамос
90′
|17
|Дэйли Блинд
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|6
|Донни ван де Бек
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|10
|Лука Модрич
|7
|Давид Нерес
|14
|Каземиру
|10
|Душан Тадич
|9
|Карим Бензема
73′
|22
|Хаким Зиех
53′
|20
|Марко Асенсио
|20
|Лассе Шене
73′
|11
|Гарет Бэйл
61′
|25
|Каспер Дольберг
|17
|Лукас Васкес
83′
|28
|Винисиус Жуниор
81′
|7
|Мариано Диас
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)