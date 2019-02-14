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14:43 (мск), источник: Sport24

Рамос специально получил желтую карточку. И теперь может пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ

Самое глупое признание дня.

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Источник: Reuters

Что случилось?

На 89-й минуте первого матча 1/8 финала против «Аякса» защитник «Реала» Серхио Рамос сбил нападающего соперников Каспера Дольберга и получил желтую карточку. Предупреждение стало для футболиста третьим в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом он пропустит ответную игру.

После матча Рамос признался журналистам, что специально получил карточку, чтобы обнулиться перед четветьфиналом, куда «Реал» после гостевой победы со счетом 2:1 почти наверняка выйдет.

«Не стоит недооценивать оппонента, но иногда вы должны принять эти решения, и это то, что я решил», — сказал Рамос.

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Что теперь ждет Рамоса?

Если бы подобного признания не было, возможно, план Рамоса сработал бы. Но теперь УЕФА почти наверняка сделает определенные выводы. Как вариант, дисквалификация Рамоса может быть увеличена до двух матчей. Правила УЕФА предусматривают подобный поворот событий.

Если это произойдет, то Рамос будет вынужден пропустить первый четвертьфинал, на который он изначально собирался выйти без карточек.

С Рамосом такое в первый раз?

Нет, Серхио в этом деле рецидивист. В 2010 году он аналогичным образом обнулялся в матче пятого тура группового этапа против все того же «Аякса» (за затяжку времени) и в первом четвертьфинале 2013 года (за откидку мяча).

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Причем в случае 2010 года Рамос получал карточку (вторую в матче) по прямому указанию главного тренера команды Жозе Моуринью. Вторым специально удалившимся футболистом «Реала» тогда стал Хаби Алонсо.

В итоге Рамос и Алонсо вынуждены были заплатить штраф, а Моуринью получил дисквалификацию на два матча.

Футболистов уже дисквалифицировали за подобное?

Да. Два года назад другой защитник «Реала» Даниэль Карвахаль намеренно получил желтую карточку (третью для себя в сезоне) в матче 5 тура группового этапа против киприсокого АПОЕЛ. В итоге он пропустил не только заключительный групповой матч, но и первую игру 1/8 финала.

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Примерно в то же время защитник сборной Греции по футболу Костас Манолас пытался обнулиться перед матчами плей-офф чемпионата мира с хорватами. Но дополнительная дисквалификация оставила его и без первого матча плей-офф. В итоге на чемпионат мира поехали хорваты.

Кто-то раньше признавался, как Рамос?

Такой случай был. Но в далеком 2004 году. Полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм специально повалил соперника из сборной Уэльса. Но в отличие от современных ситуаций, Бекс поступил хитро и дальновидно. Он и отомстил сопернику, который нанес ему травму несколькими минутами ранее, и решил вопрос с обнулением карточек.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я специально шел на тот фол. Уверен, что некоторые считают, что у меня просто не хватило бы мозгов на такой поступок, однако мозги у меня есть. Я знал, что травмирован серьезно, так что я сбил Тэтчера. Я и раньше такое делал. Понимая, что все равно несколько недель играть не буду, я решил заодно и желтую карточку получить, чтобы дисквалификация пришлась на те матчи, в которых я и так играть не буду», — сказал Бекхэм после матча.

Дополнительные дисквалификации здесь бы оказались бессильны.

Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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