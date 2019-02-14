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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Икарди прибыл на тренировку «Интера», клуб не станет его штрафовать

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, не попавший в список футболистов, отправившихся на матч с «Рапидом» в 1/16 финала Лиги Европы, принял участие в сегодняшней тренировке нерадзурри.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, аргентинец первым прибыл на базу клуба и затем тренировался с остальными игроками, которые остались вне заявки на встречу в Вене. По словам издания, клуб не станет штрафовать Икарди за отказ поехать на матч с «Рапидом».

Напомним, накануне, 13 февраля, стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать в Вену. В СМИ затем появилась информация, согласно которой клуб применил санкции в отношении игрока за его молчание после слов его агента и жены Ванды Нара, критиковавшей руководство нерадзурри.

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