Икарди прибыл на тренировку «Интера», клуб не станет его штрафовать

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, аргентинец первым прибыл на базу клуба и затем тренировался с остальными игроками, которые остались вне заявки на встречу в Вене. По словам издания, клуб не станет штрафовать Икарди за отказ поехать на матч с «Рапидом».



Напомним, накануне, 13 февраля, стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать в Вену. В СМИ затем появилась информация, согласно которой клуб применил санкции в отношении игрока за его молчание после слов его агента и жены Ванды Нара, критиковавшей руководство нерадзурри.