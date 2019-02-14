Тренер «Арсенала» Эмери: Матч с БАТЭ будет соперничеством мотиваций

Источник: AP 2019

«Не слишком футбольная погода для нас не проблема, — цитирует Эмери Трибуна.Com. — Мы играли с “Ворсклой” в Киеве, когда там лежал снег. Поэтому мы готовы играть. Я слышал, что поле в хорошем состоянии и обе команды будут играть 90 минут. И в любом случае — мы в равных условиях».

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Испанца спросили, не ждет ли он от БАТЭ, который нечасто доходил до весенней стадии еврокубков, сюрприза: «Арсенал» просто готовился к очередной игре. При этом я видел, как БАТЭ играл в группе с «Челси». Борисовский клуб проиграл 0:1, но у них было несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет или даже выиграть.

«Сейчас БАТЭ не соревнуется в своей лиге, потому что перерыв в чемпионате. Но они готовились на сборах. Мы знаем, что команда очень организованная и обладает хорошими игроками. Кроме этого, у БАТЭ очень высокая мотивация на этот матч», — сказал Эмери.