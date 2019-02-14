«Краснодар» — «Байер»: стали известны составы команд
«Краснодар» и «Байер» объявили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар» и «Байер» объявили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Каборе, Перейра, Ульссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов.
«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Арангис, Хаверц, Брандт, Фолланд, Бэйли, Беллараби.
Запасные: Озкан, Драгович, Паулинью, Аларио, Баумгартлингер, Едвай, Кор.
Ответную игру команды проведут в Леверкузене 21 февраля.