УЕФА открыло дисциплинарное расследование после слов Серхио Рамоса

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УЕФА открыло дисциплинарное расследование после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» (1:2), сообщает Sky Sports.

Поводом для расследования стали слова капитана мадридцев Серхио Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую квалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустит ответную встречу.

«Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать жёсткие решения», — приводит Goal слова защитника после завершения матча.

Впоследствии в «Твиттере» он опроверг свои слова.

Согласно правилам УЕФА, игроки будут получать отстранение от участия в двух матчах соревнований или в течение определённого периода за намеренное получение карточки.