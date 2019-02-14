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14 февраля, источник: БЕЛТА

БАТЭ победил «Арсенал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ выиграли у «Арсенала» со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Автором победного мяча стал полузащитник борисовской команды Станислав Драгун, поразивший ворота Петра Чеха перед самым перерывом.

Гости с самого начала игры завладели инициативой и в течение пяти стартовых минут дважды создали голевые моменты у ворот Дениса Щербицкого. Постепенно борисовчане освоились и сумели провести несколько острых контратак, но опытнейший голкипер «канониров» Петр Чех был начеку.

Почти до самого перерыва футболисты «Арсенала» контролировали ход игры, но на 44-й минуте пропустили мяч. Хозеява поля получили право на штрафной удар, который выполнил капитан БАТЭ Игорь Стасевич, а Станислав Драгун четко замкнул верховую передачу с правого фланга — 1:0.

Во втором тайме борисовчанам пришлось отбивать многочисленные атаки «Арсенала», но они смогли удержать минимальное преимущество.

Сразу после игры главный тренер победителей Алексей Бага отметил, что его подопечным пришлось нелегко, но они сумели одолеть более опытных соперников. Однако, как сказал наставник БАТЭ, это лишь первый матч, и кто выйдет в 1/8 финала решится через неделю после ответной встречи в Лондоне.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаУнаи Эмери
Голы
Станислав Драгун(Игорь Стасевич)45′
Составы команд
48Денис Щербицкий
1Петр Чех
4Александр Филипович
85′
6Лоран Косьельни
21Егор Филипенко
18Начо Монреаль
23Захар Волков
20Шкодран Мустафи
8Станислав Драгун
87′
7Генрих Мхитарян
17Алексей Риос
29Маттео Гендузи
22Игорь Стасевич
9Александр Ляказетт
85′
25Дмитрий Бага
17Алекс Ивоби
11Александр Глеб
58′
31Сеад Колашинац
74′
7Евгений Березкин
22Денис Суарес
15Максим Скавыш
80′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
94Эрвен Мукам
14Пьер-Эмерик Обамеянг
26Неманья Милич
69′
34Гранит Джака
9′69′
9Боян Дубаич
71′
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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