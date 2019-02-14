БАТЭ победил «Арсенал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ выиграли у «Арсенала» со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ выиграли у «Арсенала» со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Автором победного мяча стал полузащитник борисовской команды Станислав Драгун, поразивший ворота Петра Чеха перед самым перерывом.
Гости с самого начала игры завладели инициативой и в течение пяти стартовых минут дважды создали голевые моменты у ворот Дениса Щербицкого. Постепенно борисовчане освоились и сумели провести несколько острых контратак, но опытнейший голкипер «канониров» Петр Чех был начеку.
Почти до самого перерыва футболисты «Арсенала» контролировали ход игры, но на 44-й минуте пропустили мяч. Хозеява поля получили право на штрафной удар, который выполнил капитан БАТЭ Игорь Стасевич, а Станислав Драгун четко замкнул верховую передачу с правого фланга — 1:0.
Во втором тайме борисовчанам пришлось отбивать многочисленные атаки «Арсенала», но они смогли удержать минимальное преимущество.
Сразу после игры главный тренер победителей Алексей Бага отметил, что его подопечным пришлось нелегко, но они сумели одолеть более опытных соперников. Однако, как сказал наставник БАТЭ, это лишь первый матч, и кто выйдет в 1/8 финала решится через неделю после ответной встречи в Лондоне.
|Алексей Бага
|Унаи Эмери
|Станислав Драгун(Игорь Стасевич)
|45′
|48
|Денис Щербицкий
|1
|Петр Чех
|4
|Александр Филипович
85′
|6
|Лоран Косьельни
|21
|Егор Филипенко
|18
|Начо Монреаль
|23
|Захар Волков
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Станислав Драгун
87′
|7
|Генрих Мхитарян
|17
|Алексей Риос
|29
|Маттео Гендузи
|22
|Игорь Стасевич
|9
|Александр Ляказетт
85′
|25
|Дмитрий Бага
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Александр Глеб
58′
|31
|Сеад Колашинац
74′
|7
|Евгений Березкин
|22
|Денис Суарес
|15
|Максим Скавыш
80′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
|94
|Эрвен Мукам
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|26
|Неманья Милич
69′
|34
|Гранит Джака
9′69′
|9
|Боян Дубаич
71′
|11
|Лукас Торрейра
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)