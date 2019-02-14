БАТЭ победил «Арсенал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Источник: Reuters

Автором победного мяча стал полузащитник борисовской команды Станислав Драгун, поразивший ворота Петра Чеха перед самым перерывом.

Гости с самого начала игры завладели инициативой и в течение пяти стартовых минут дважды создали голевые моменты у ворот Дениса Щербицкого. Постепенно борисовчане освоились и сумели провести несколько острых контратак, но опытнейший голкипер «канониров» Петр Чех был начеку.

Почти до самого перерыва футболисты «Арсенала» контролировали ход игры, но на 44-й минуте пропустили мяч. Хозеява поля получили право на штрафной удар, который выполнил капитан БАТЭ Игорь Стасевич, а Станислав Драгун четко замкнул верховую передачу с правого фланга — 1:0.

Во втором тайме борисовчанам пришлось отбивать многочисленные атаки «Арсенала», но они смогли удержать минимальное преимущество.