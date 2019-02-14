«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

На матче присутствовало 34827 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости матчей «Краснодара». Предыдущий рекорд был установлен 18 августа 2018 года в матче чемпионата России с московским «Спартаком» (0:1), на котором присутствовало 34302 зрителя.

Первую официальную игру в составе «Краснодара» провел шведский полузащитник Кристофер Олссон, он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча.

«Краснодар» и «Байер» провели первую очную встречу. Для российского клуба этот матч стал седьмым против немецкой команды, «Краснодар» победил лишь однажды, когда в групповом турнире Лиги Европы сезоне-2015/16 обыграл на своем поле дортмундскую «Боруссию» (1:0). В остальных играх краснодарцы уступили. «Байер» провел десятый матч против российского клуба, в активе немцев четыре победы, три поражения и три ничьих.