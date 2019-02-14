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14 февраля, источник: ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

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Источник: РИА "Новости"

На матче присутствовало 34827 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости матчей «Краснодара». Предыдущий рекорд был установлен 18 августа 2018 года в матче чемпионата России с московским «Спартаком» (0:1), на котором присутствовало 34302 зрителя.

Перед началом игры была объявлена минута молчания, посвященная памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

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Первую официальную игру в составе «Краснодара» провел шведский полузащитник Кристофер Олссон, он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча.

«Краснодар» и «Байер» провели первую очную встречу. Для российского клуба этот матч стал седьмым против немецкой команды, «Краснодар» победил лишь однажды, когда в групповом турнире Лиги Европы сезоне-2015/16 обыграл на своем поле дортмундскую «Боруссию» (1:0). В остальных играх краснодарцы уступили. «Байер» провел десятый матч против российского клуба, в активе немцев четыре победы, три поражения и три ничьих.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Леверкузене.

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34827 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПетер Бос
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Лукас Градецки
98Сергей Петров
23Митчелл Вайзер
89Дмитрий Стоцкий
18Насименту Боргес Венделл
4Александр Мартынович
4Джонатан Та
5Урош Спаич
29Кай Хаверц
7Вандерсон Масиэл
10Юлиан Брандт
16Виктор Классон
31Кевин Фолланд
85Иван Игнатьев
38Карим Беллараби
77Шарль Каборе
20Чарльз Арангис
14Кристоффер Олссон
70′
5Свен Бендер
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
79′
6Александр Драгович
33Маурисио Перейра
74′80′
9Леон Бэйли
80′
50Артем Голубев
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяАльберто Тегони(Италия)
Боковой судьяДжорджио Перетти(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
За воротамиМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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