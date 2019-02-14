Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Виктория Пл1
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Цюрих0
Наполи2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мальме0
Челси2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер Д1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик0
Валенсия2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг0
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В0
Интер1
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр0
Генк0
Футбол. Еврокубки
14.02
Краснодар0
Байер0
Футбол. Еврокубки
14.02
Ренн3
Бетис3
Футбол. Еврокубки
14.02
Олимпиакос П2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио0
Севилья1
Футбол. Еврокубки
14.02
БАТЭ1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
14.02
Галатасарай1
Бенфика2
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
14 февраля, источник: Р-Спорт

«Севилья» победила «Лацио» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Ответная игра пройдет 20 февраля в Севилье.

Наверх

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты испанской «Севильи» на выезде обыграли итальянский «Лацио» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 22-й минуте забил Виссам Бен Йеддер.

Бывший игрок московского «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», вышел на замену на 75-й минуте.

Ответная игра пройдет 20 февраля в Севилье.

Результаты других первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2,

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия) — 0:1,

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания) — 3:3,

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) — 0:0.

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начинаются с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе.

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
Мимо диванов. У женской сборной России по биатлону проблемы
Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей
«Это нечто». Самый невероятный гол в истории российского хоккея
Слуцкий о проблемах «Витесса»: Паники нет — я не девочка
В команде Головина Рыболовлев уволил Васильева. Что происходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь