«Севилья» победила «Лацио» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты испанской «Севильи» на выезде обыграли итальянский «Лацио» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 22-й минуте забил Виссам Бен Йеддер.

Бывший игрок московского «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», вышел на замену на 75-й минуте.

Ответная игра пройдет 20 февраля в Севилье.

Результаты других первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2,

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия) — 0:1,

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания) — 3:3,

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) — 0:0.