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14 февраля, источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Рапид», «Славия» сыграла вничью с «Генком»

«Интер» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».

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Матч, проходивший в Вене, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч миланцы забили в концовке первого тайма. На 39-й минуте пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.

В матче не принимал участия форвард «Интера» Мауро Икарди. Ранее он был лишён капитанской повязки, из-за чего отказался от поездки в Вену.

Ничьей закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Славия» — «Генк». Матч, проходивший в Праге, завершился со счётом 0:0.

Рапид В
0:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Allianz Stadion
Главные тренеры
Дитмар КюбауэрЛучано Спаллетти
Голы
Лаутаро Мартинес39′
Составы команд
1Рихард Штребингер
1Самир Ханданович
5Боли Болинголи-Мбомбо
6Стефан де Фрай
6Марио Зоннляйтнер
14′
18Квадво Асамоа
19Марвин Поцманн
84′
21Седрик Суариш
82′
20Максимилиан Хофманн
52′
23Миранда
8Штефан Шваб
8Матиас Весино
39Деян Любичич
20Борха Валеро
97Андрей Иван
10Лаутаро Мартинес
61′
23Мануэль Турнвальд
53′
44Иван Перишич
7Филипп Шобесбергер
14Раджа Наингголан
82′
9Ветон Бериша
59′82′
33Данило Д`Амброзио
85′
10Томас Мург
16Маттео Политано
78′
14Срджан Граховац
64′
87Антонио Кандрева
86′
28Кристоф Кнасмюльнер
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)13
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
13Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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