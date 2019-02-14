«Интер» обыграл «Рапид», «Славия» сыграла вничью с «Генком»

Матч, проходивший в Вене, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч миланцы забили в концовке первого тайма. На 39-й минуте пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.

В матче не принимал участия форвард «Интера» Мауро Икарди. Ранее он был лишён капитанской повязки, из-за чего отказался от поездки в Вену.