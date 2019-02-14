«Интер» обыграл «Рапид», «Славия» сыграла вничью с «Генком»
«Интер» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».
«Интер» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».
Матч, проходивший в Вене, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч миланцы забили в концовке первого тайма. На 39-й минуте пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.
В матче не принимал участия форвард «Интера» Мауро Икарди. Ранее он был лишён капитанской повязки,
Ничьей закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Славия» — «Генк». Матч, проходивший в Праге, завершился со счётом 0:0.
|Дитмар Кюбауэр
|Лучано Спаллетти
|Лаутаро Мартинес
|39′
|1
|Рихард Штребингер
|1
|Самир Ханданович
|5
|Боли Болинголи-Мбомбо
|6
|Стефан де Фрай
|6
|Марио Зоннляйтнер
14′
|18
|Квадво Асамоа
|19
|Марвин Поцманн
84′
|21
|Седрик Суариш
82′
|20
|Максимилиан Хофманн
52′
|23
|Миранда
|8
|Штефан Шваб
|8
|Матиас Весино
|39
|Деян Любичич
|20
|Борха Валеро
|97
|Андрей Иван
|10
|Лаутаро Мартинес
61′
|23
|Мануэль Турнвальд
53′
|44
|Иван Перишич
|7
|Филипп Шобесбергер
|14
|Раджа Наингголан
82′
|9
|Ветон Бериша
59′82′
|33
|Данило Д`Амброзио
85′
|10
|Томас Мург
|16
|Маттео Политано
78′
|14
|Срджан Граховац
64′
|87
|Антонио Кандрева
86′
|28
|Кристоф Кнасмюльнер
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)