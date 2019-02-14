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14 февраля, источник: Чемпионат.com

«Краснодар» хорош и на фоне «Байера». Он играет в лучший футбол в России

Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Ольссон дебютирует в «Краснодаре»

О «Краснодаре» во время зимней паузы писали значительно меньше, чем о другом российском участнике плей-офф Лиги Европы — «Зените». Тем не менее с точки зрения футбола игра команды Мурада Мусаева с «Байером» обещала больше, чем противостояние «Фенербахче» с лидером РПЛ. В это трансферное окно «Краснодар» усилился одним новичком, 23-летним центральным полузащитником АИКа и сборной Швеции Кристоффером Ольссоном. Он сегодня вышел в основе хозяев. Покинули «Краснодар» в декабре-январе защитники Роман Шишкин («Крылья Советов») и Стефан Страндберг («Урал»), а также полузащитники Кристиан Куэва («Сантос») и Торнике Окриашвили. Кроме того, вернувшийся из аренды Михайло Ристич был продан в «Монпелье».

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Игнатьев в роли Ари

Действительно, футбол в Краснодаре получился куда зрелищнее и качественнее, чем в Стамбуле во вторник. «Байер» играл очень агрессивно, включал свой фирменный прессинг «от Боша». Из-за того, что на половину «быков» вылезали по пять-шесть игроков Леверкузена, Станислав Крицюк и защитники хозяев вынуждены были начинать атаки длинными передачами. Если удавалось отрезать такую большую группу первой линии обороны немцев и зацепиться за мяч (это в отсутствие травмированного Ари было, прежде всего, задачей молодого Ивана Игнатьева), «Краснодар» создавал моменты. До перерыва лучший шанс забить имел новичок Ольссон. И как только швед не попал в ворота после стремительного контрвыпада через фланг и классного паса Вандерсона?!

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«Быки» хороши и без мяча

У «Краснодара» существовали кадровые проблемы в обороне, так как дисквалификацию отбывали левый защитник Кристиан Рамирес и центрхав Юрий Газинский. Тем не менее хозяева справлялись с индивидуально сильными игроками «Байера». Правда, в какой-то момент стало казаться, что давно не проводившие официальных матчей «быки» захлебнутся в таком высоком темпе. Но — нет. Команда Мусаева хорошо перестраивалась и показала себя достаточно гибкой: вовремя меняла активный отбор на позиционную оборону. Конечно, статистика владения мячом к перерыву выглядела необычно для претендента на победу в РПЛ (36% против 64%), но самое ценное, что «Краснодар» и при этом не отходит от своего стиля — красивого, комбинационного футбола.

Когда аплодирует Гвардиола

Второй тайм «Краснодар» начал очень смело, прессинговал немцев возле их штрафной. Создал голевой момент после комбинации, которой аплодировал бы стоя даже Хосеп Гвардиола. Но потом краснодарцы всё-таки «просели». «Байер» прибавил — перестали успевать центральные полузащитники, включая Шарля Каборе. Ему недостаёт скорости и сил, чтобы успевать везде, страховать Маурисио Перейру и новичка Ольссона. Мячи полетели из-за штрафной один за другим, но «быков» выручал Крицюк. Если резюмировать впечатления от игры Ольссона, то в принципе видно, что это умный полузащитник, способный на нестандартные ходы. Другое дело, в столь интенсивном футболе ему пока непросто. Шведа заменили первым: Ольссон нанёс два удара и сделал один ключевой пас.

Аргентинская рука

На последние 20 минут вышел Магомед-Шапи Сулейманов. Очень хотелось увидеть на поле 19-летнего снайпера, забивающего каждые полчаса в РПЛ и ставшего лучшим бомбардиром «быков» в зимних спаррингах. Сулейманов попытался заработать пенальти — получил жёлтую карточку за симуляцию. На судью грех жаловаться, учитывая, что ранее он не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота хозяев после попадания мяча в руку Уроша Спаича. Других моментов у форварда не было.

В концовке центр поля закрывал ещё и 20-летний Артём Голубев. Здорово, что Мусаев не боится выпускать в плей-офф Лиги Европы молодёжь — так растут талантливые игроки. Но все очень устали. «Байер» обрушил волну своих атак на ворота «Краснодара», а Лукас Аларио даже забил гол, правда, по аргентинской традиции подыграл при этом себе рукой. Поражения наша команда точно не заслуживала. Теперь будем надеяться на победу «Краснодара» или результативную ничью 21 февраля в Леверкузене.

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Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34827 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПетер Бос
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Лукас Градецки
98Сергей Петров
23Митчелл Вайзер
89Дмитрий Стоцкий
18Насименту Боргес Венделл
4Александр Мартынович
4Джонатан Та
5Урош Спаич
29Кай Хаверц
7Вандерсон Масиэл
10Юлиан Брандт
16Виктор Классон
31Кевин Фолланд
85Иван Игнатьев
38Карим Беллараби
77Шарль Каборе
20Чарльз Арангис
14Кристоффер Олссон
70′
5Свен Бендер
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
79′
6Александр Драгович
33Маурисио Перейра
74′80′
9Леон Бэйли
80′
50Артем Голубев
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяАльберто Тегони(Италия)
Боковой судьяДжорджио Перетти(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
За воротамиМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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