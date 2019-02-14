«Краснодар» хорош и на фоне «Байера». Он играет в лучший футбол в России
Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.
Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.
О «Краснодаре» во время зимней паузы писали значительно меньше, чем о другом российском участнике
Действительно, футбол в Краснодаре получился куда зрелищнее и качественнее, чем в Стамбуле во вторник. «Байер» играл очень агрессивно, включал свой фирменный прессинг «от Боша».
У «Краснодара» существовали кадровые проблемы в обороне, так как дисквалификацию отбывали левый защитник Кристиан Рамирес и центрхав Юрий Газинский. Тем не менее хозяева справлялись с индивидуально сильными игроками «Байера». Правда, в
Второй тайм «Краснодар» начал очень смело, прессинговал немцев возле их штрафной. Создал голевой момент после комбинации, которой аплодировал бы стоя даже Хосеп Гвардиола. Но потом краснодарцы
На последние 20 минут вышел
В концовке центр поля закрывал ещё и 20-летний Артём Голубев. Здорово, что Мусаев не боится выпускать в
|Мурад Мусаев
|Петер Бос
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Лукас Градецки
|98
|Сергей Петров
|23
|Митчелл Вайзер
|89
|Дмитрий Стоцкий
|18
|Насименту Боргес Венделл
|4
|Александр Мартынович
|4
|Джонатан Та
|5
|Урош Спаич
|29
|Кай Хаверц
|7
|Вандерсон Масиэл
|10
|Юлиан Брандт
|16
|Виктор Классон
|31
|Кевин Фолланд
|85
|Иван Игнатьев
|38
|Карим Беллараби
|77
|Шарль Каборе
|20
|Чарльз Арангис
|14
|Кристоффер Олссон
70′
|5
|Свен Бендер
83′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
79′
|6
|Александр Драгович
|33
|Маурисио Перейра
74′80′
|9
|Леон Бэйли
80′
|50
|Артем Голубев
|13
|Лукас Аларио
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Альберто Тегони(Италия)
|Боковой судья
|Джорджио Перетти(Италия)
|За воротами
|Маурицио Мариани(Италия)
|За воротами
|Микаэль Фаббри(Италия)